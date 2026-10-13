🌫️ La niebla de Venus provendría de polvo caído del espacio

El velo que flota bajo las nubes de Venus podría tener un origen inesperado.

Las sondas enviadas a Venus habían detectado ya en la década de 1970 una capa de partículas muy pequeñas bajo las principales nubes. Esta niebla se encuentra sobre todo por debajo de unos 47 km de altitud. Su origen seguía siendo desconocido.

Dos tratamientos de una imagen de Venus tomada por Mariner 10: a la derecha, el contraste reforzado revela más estructuras en la cubierta nubosa.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Los investigadores incorporaron su formación directamente en un modelo que describe las pequeñas partículas de la atmósfera. Su escenario comienza con el polvo cósmico que cae permanentemente sobre Venus. Los diminutos granos procedentes del espacio se calientan mucho al entrar en la atmósfera, se vaporizan y luego vuelven a formar partículas minerales extremadamente pequeñas.

Estas partículas se depositan después en las nubes de ácido sulfúrico. Al descender hacia capas más cálidas, el ácido sulfúrico se evapora. Los pequeños núcleos minerales quedan entonces solos, se encuentran y se adhieren unos a otros. Su acumulación forma gradualmente la niebla observada bajo las nubes.

El resultado es especialmente convincente, porque el modelo reproduce el tamaño de las partículas medido por las antiguas sondas. Los cálculos muestran que un aporte continuo de polvo espacial basta para mantener la capa observada.

Vista artística de la sonda DAVINCI descendiendo en la atmósfera de Venus sobre Alpha Regio.

Crédito: NASA Goddard Space Flight Center.

Estos granos también desempeñan un papel más arriba en la atmósfera. Actúan como superficies sobre las que el ácido sulfúrico puede condensarse, lo que facilita la formación de las nubes. En las simulaciones, su presencia aumenta la cantidad de nubes producida entre un 20 y un 30 % en comparación con un modelo sin este aporte.

Un segundo enigma también podría encontrar una primera explicación. La atmósfera de Venus absorbe intensamente parte de la radiación ultravioleta, sin que la sustancia responsable esté claramente identificada por ahora. El polvo cósmico contiene, entre otros elementos, hierro y magnesio. Los investigadores consideran que ciertos compuestos de hierro podrían contribuir a esta absorción.

El mecanismo podría ir más allá del caso de Venus. El polvo procedente del espacio también cae sobre los planetas gigantes y otros mundos rodeados por una atmósfera espesa. Por tanto, también puede contribuir allí a la formación de neblinas y nubes.

Serán necesarias nuevas mediciones para verificar directamente este origen. Los investigadores cuentan especialmente con futuras sondas capaces de analizar la atmósfera durante su descenso. La misión DAVINCI de la NASA debe estudiar precisamente en detalle la composición de la atmósfera venusiana durante un futuro descenso hacia la superficie.