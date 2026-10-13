🌫️ A névoa de Vênus pode vir de poeira caída do espaço

O véu que flutua sob as nuvens de Vênus pode ter uma origem inesperada.

As sondas enviadas a Vênus detectaram, desde a década de 1970, uma camada de partículas muito pequenas sob as principais nuvens. Essa névoa se encontra sobretudo abaixo de cerca de 47 km de altitude. Sua origem permanecia desconhecida.

Dois tratamentos de uma imagem de Vênus obtida pela Mariner 10: à direita, o contraste reforçado revela mais estruturas na cobertura de nuvens.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Os pesquisadores integraram sua formação diretamente a um modelo que descreve as pequenas partículas da atmosfera. O cenário começa com a poeira cósmica que cai continuamente sobre Vênus. Os minúsculos grãos vindos do espaço aquecem fortemente ao entrar na atmosfera, vaporizam-se e depois formam novamente partículas minerais extremamente pequenas.

Essas partículas acabam nas nuvens de ácido sulfúrico. Ao descerem para camadas mais quentes, o ácido sulfúrico evapora. Os pequenos núcleos minerais permanecem sozinhos, encontram-se e aderem uns aos outros. Seu acúmulo forma gradualmente a névoa observada sob as nuvens.

O resultado é especialmente convincente porque o modelo reproduz o tamanho das partículas medido pelas sondas antigas. Os cálculos mostram que um fornecimento contínuo de poeira espacial é suficiente para manter a camada observada.

Visão artística da sonda DAVINCI descendo pela atmosfera de Vênus acima de Alpha Regio.

Crédito: NASA Goddard Space Flight Center.

Esses grãos também desempenham um papel nas camadas mais altas da atmosfera. Eles servem de superfícies sobre as quais o ácido sulfúrico pode se condensar, facilitando a formação das nuvens. Nas simulações, sua presença aumenta em cerca de 20% a 30% a quantidade de nuvens produzida em comparação com um modelo sem esse aporte.

Um segundo enigma também pode estar começando a ser explicado. A atmosfera de Vênus absorve fortemente parte da radiação ultravioleta, sem que a substância responsável esteja atualmente claramente identificada. A poeira cósmica contém, entre outros elementos, ferro e magnésio. Os pesquisadores consideram que alguns compostos de ferro podem contribuir para essa absorção.

O mecanismo pode ir além do caso de Vênus. Poeiras vindas do espaço também caem sobre os planetas gigantes e outros mundos cercados por uma atmosfera espessa. Portanto, elas também podem participar da formação de névoas e nuvens.

Novas medições serão necessárias para verificar diretamente essa origem. Os pesquisadores contam especialmente com futuras sondas capazes de analisar a atmosfera durante sua descida. A missão DAVINCI da NASA deverá justamente estudar em detalhes a composição da atmosfera venusiana durante um futuro mergulho em direção à superfície.