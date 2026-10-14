🥦 Unos paneles solares rosas hacen crecer brócolis

Unos brócolis han crecido bajo unos paneles solares rosas, mientras la misma parcela seguía produciendo electricidad.

Esta asociación tiene un nombre: la agrivoltaica. El principio consiste en instalar paneles fotovoltaicos sobre los cultivos o cerca de ellos para utilizar un mismo terreno para dos producciones. Pero demasiada sombra puede ralentizar las plantas y reducir las cosechas.

Brócoli cultivado bajo paneles fotovoltaicos semitransparentes de colores en la granja de Kärrbo Prästgård, en Suecia.

Crédito: Silvia Ma Lu.

Unos investigadores probaron otro enfoque con paneles fotovoltaicos semitransparentes de color magenta. Fabricados con telururo de cadmio, absorben ciertas longitudes de onda para producir electricidad y dejan pasar parte de la luz hacia las plantas instaladas debajo.

El experimento comparó brócolis cultivados bajo estos paneles con otros que crecían directamente al sol. A pesar de la reducción y la modificación de la luz recibida, las hortalizas cosechadas bajo los módulos fotovoltaicos alcanzaron un tamaño comparable al del grupo de control.

Sin embargo, su crecimiento requirió más tiempo. Los brócolis protegidos por los paneles alcanzaron la madurez unos 25 días más tarde.

En cambio, las plantas utilizaron la luz disponible de forma mucho más eficiente. Los investigadores calculan una eficiencia en el uso de la luz aproximadamente 4,5 veces superior bajo los paneles. En efecto, las hojas se adaptan a su entorno lumínico y pueden modificar su funcionamiento cuando reciben menos radiación.

El color magenta no es solo decorativo. Las plantas no utilizan todas las longitudes de onda con la misma eficiencia para la fotosíntesis. Por tanto, un panel semitransparente puede diseñarse para extraer una parte del espectro solar y transmitir al mismo tiempo una luz que los cultivos todavía puedan aprovechar.

Su interés debe probarse a escala de toda la parcela. Aunque la producción eléctrica y la cosecha no alcancen por separado su máximo, su combinación puede hacer que el terreno sea más productivo en total. La sombra también puede reducir la evaporación en algunas regiones, pero esta ventaja depende en gran medida del clima y del cultivo.

Los investigadores quieren probar ahora otras plantas y distintos colores de paneles. Una lechuga, un tomate o un cereal no reaccionan igual que un brócoli a la cantidad y al espectro de luz.