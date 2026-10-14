🥦 Painéis solares rosas fazem crescer brócolis

Brócolis cresceram sob painéis solares cor-de-rosa, enquanto a mesma parcela continuava produzindo eletricidade.

Essa combinação tem um nome: agrivoltaísmo. O princípio consiste em instalar painéis fotovoltaicos acima ou próximos às culturas para usar o mesmo terreno para duas produções. Mas sombra demais pode retardar as plantas e reduzir as colheitas.

Brócolis cultivados sob painéis fotovoltaicos semitransparentes coloridos na fazenda Kärrbo Prästgård, na Suécia.

Crédito: Silvia Ma Lu.

Pesquisadores testaram outra abordagem com painéis fotovoltaicos semitransparentes de cor magenta. Fabricados com telureto de cádmio, eles absorvem certos comprimentos de onda para produzir eletricidade e deixam passar parte da luz para as plantas instaladas abaixo.

O experimento comparou brócolis cultivados sob esses painéis com outros que cresciam diretamente ao sol. Apesar da redução e da alteração da luz recebida, os vegetais colhidos sob os módulos fotovoltaicos atingiram tamanho comparável ao do grupo de controle.

Seu crescimento, contudo, exigiu mais tempo. Os brócolis protegidos pelos painéis atingiram a maturidade cerca de 25 dias depois.

As plantas, por outro lado, usaram a luz disponível de forma muito mais eficiente. Os pesquisadores calculam uma eficiência de utilização da luz cerca de 4,5 vezes maior sob os painéis. As folhas se adaptam ao ambiente luminoso e podem alterar seu funcionamento quando recebem menos radiação.

A cor magenta não é apenas decorativa. As plantas não usam todos os comprimentos de onda com a mesma eficiência para a fotossíntese. Um painel semitransparente pode, portanto, ser projetado para captar parte do espectro solar e transmitir uma luz ainda aproveitável pelas culturas.

O interesse precisa ser testado na escala da parcela inteira. Mesmo que a produção de eletricidade e a colheita não sejam máximas individualmente, sua combinação pode tornar o terreno mais produtivo no total. A sombra também pode reduzir a evaporação em algumas regiões, mas essa vantagem depende fortemente do clima e da cultura.

Os pesquisadores agora querem testar outras plantas e diferentes cores de painéis. Uma alface, um tomate ou um cereal não reage como um brócolis à quantidade e ao espectro da luz.