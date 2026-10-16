🥒 Este pepino de mar puede superar los 100 años y su crecimiento es... negativo

Un animal blando y discreto esconde una longevidad inesperada, con un envejecimiento que ni siquiera sigue la regla habitual del crecimiento.

El pepino de mar estudiado es Holothuria whitmaei, conocido como black teatfish en inglés. Este animal vive en los fondos tropicales y participa en el reciclaje de nutrientes en los sedimentos. También se pesca intensamente para la alimentación y figura entre las especies amenazadas a escala internacional.

Holothuria whitmaei en su hábitat bentónico, entre rocas y algas.

Crédito: Theo Summer, CC0 1.0.

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En 2000, unos investigadores habían extraído un diminuto fragmento de tejido de individuos que vivían cerca de Lizard Island, en la Gran Barrera de Coral. Después, cada animal fue liberado. Veinticuatro años más tarde, el equipo regresó al mismo lugar y comparó el ADN de las nuevas muestras con el de las antiguas.

El resultado sorprendió a los investigadores: alrededor del 60 % de los adultos encontrados correspondían genéticamente a animales ya muestreados en 2000. En otras palabras, una gran parte de estos pepinos de mar había sobrevivido al menos 24 años más.

Los cálculos indican que algunos individuos pueden superar los 100 años. Este valor procede de la muy baja mortalidad observada entre los adultos, estimada en aproximadamente 0,04 al año, y de su proyección estadística durante un largo periodo.

Otra sorpresa fue que los animales encontrados apenas habían crecido. Muchos incluso habían perdido longitud y masa. Este fenómeno de crecimiento negativo ya se había observado en pepinos de mar. Su causa exacta sigue sin estar clara.

Esta longevidad cambia directamente la manera de evaluar la pesca. Una especie longeva que reemplaza lentamente a sus adultos puede soportar muchas menos capturas que un modelo basado en un crecimiento rápido. Por ello, los autores estiman que varios cálculos actuales de capturas sostenibles podrían sobrestimar lo que estas poblaciones pueden soportar realmente.

Otros trabajos recientes apuntan en la misma dirección: otra especie de pepino de mar ya ha sido seguida durante varias décadas, con individuos que alcanzaron al menos 33 años. Los próximos seguimientos deberán precisar a qué edad Holothuria whitmaei alcanza la madurez y cuánto tardan realmente sus poblaciones en recuperarse después de una pesca intensa.