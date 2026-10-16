🥒 Diese Seegurke kann über 100 Jahre alt werden und ihr Wachstum ist... negativ

Ein weiches und unauffälliges Tier verbirgt eine unerwartete Langlebigkeit, wobei seine Alterung nicht einmal der üblichen Regel des Wachstums folgt.

Bei der untersuchten Seegurke handelt es sich um Holothuria whitmaei, die auf Englisch black teatfish genannt wird. Dieses Tier lebt auf tropischen Meeresböden und trägt in den Sedimenten zum Nährstoffrecycling bei. Es wird außerdem stark für die Ernährung gefischt und zählt international zu den bedrohten Arten.

Holothuria whitmaei in ihrem benthischen Lebensraum zwischen Felsen und Algen.

Bildnachweis: Theo Summer, CC0 1.0.

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Im Jahr 2000 entnahmen Forschende lebenden Tieren in der Nähe von Lizard Island am Great Barrier Reef ein winziges Stück Gewebe. Anschließend wurde jedes Tier wieder freigelassen. Vierundzwanzig Jahre später kehrte das Team an denselben Ort zurück und verglich die DNA der neuen Proben mit den alten.

Das Ergebnis überraschte die Forschenden: Etwa 60 % der wiedergefundenen ausgewachsenen Tiere stimmten genetisch mit Tieren überein, von denen bereits 2000 Proben genommen worden waren. Mit anderen Worten: Ein großer Teil dieser Seegurken hatte mindestens 24 weitere Jahre überlebt.

Die Berechnungen zeigen, dass einige Individuen älter als 100 Jahre werden können. Dieser Wert ergibt sich aus der sehr niedrigen Sterblichkeit, die bei ausgewachsenen Tieren beobachtet wurde und auf etwa 0,04 pro Jahr geschätzt wird, und aus ihrer statistischen Hochrechnung über einen langen Zeitraum.

Eine weitere Überraschung: Die wiedergefundenen Tiere waren kaum gewachsen. Viele hatten sogar an Länge und Masse verloren. Dieses Phänomen des negativen Wachstums wurde bei Seegurken bereits zuvor beobachtet. Seine genaue Ursache ist weiterhin ungeklärt.

Diese Langlebigkeit verändert unmittelbar die Bewertung der Fischerei. Eine langlebige Art, die ihre ausgewachsenen Tiere nur langsam ersetzt, kann deutlich weniger Fänge verkraften als ein Modell, das auf schnellem Wachstum beruht. Die Autoren schätzen daher, dass mehrere derzeitige Berechnungen nachhaltiger Fangmengen wahrscheinlich überschätzen, was diese Populationen tatsächlich verkraften können.

Auch andere aktuelle Studien weisen in dieselbe Richtung: Eine andere Seegurkenart wurde bereits über mehrere Jahrzehnte verfolgt, wobei einzelne Tiere mindestens 33 Jahre alt wurden. Künftige Untersuchungen müssen klären, in welchem Alter Holothuria whitmaei ausgewachsen wird und wie lange ihre Populationen nach intensiver Befischung tatsächlich brauchen, um sich wieder zu erholen.