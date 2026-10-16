🥒 Este pepino-do-mar pode viver mais de 100 anos e seu crescimento é... negativo

Um animal mole e discreto esconde uma longevidade inesperada, com um envelhecimento que nem sequer segue a regra habitual do crescimento.

O pepino-do-mar estudado é Holothuria whitmaei, chamado black teatfish em inglês. Esse animal vive no fundo de regiões tropicais e participa da reciclagem de nutrientes nos sedimentos. Ele também é intensamente pescado para alimentação e está entre as espécies ameaçadas em escala internacional.

Holothuria whitmaei em seu habitat bentônico, entre rochas e algas.

Crédito: Theo Summer, CC0 1.0.

Imagem Wikimedia

Em 2000, pesquisadores haviam coletado um minúsculo fragmento de tecido de indivíduos que viviam perto da Ilha Lizard, na Grande Barreira de Corais. Cada animal foi então devolvido à natureza. Vinte e quatro anos depois, a equipe voltou ao mesmo local e comparou o DNA das novas amostras com o das antigas.

O resultado surpreendeu os pesquisadores: cerca de 60% dos adultos encontrados correspondiam geneticamente a animais já amostrados em 2000. Em outras palavras, uma grande parte desses pepinos-do-mar havia sobrevivido por pelo menos mais 24 anos.

Os cálculos indicam que alguns indivíduos podem viver mais de 100 anos. Esse valor resulta da mortalidade muito baixa observada entre os adultos, estimada em cerca de 0,04 por ano, e depois projetada estatisticamente por um longo período.

Outra surpresa foi que os animais encontrados quase não haviam crescido. Muitos haviam até perdido comprimento e massa. Esse fenômeno de crescimento negativo já havia sido observado em pepinos-do-mar. Sua causa exata ainda não foi esclarecida.

Essa longevidade muda diretamente a maneira de avaliar a pesca. Uma espécie de vida longa, mas que substitui seus adultos lentamente, pode suportar muito menos capturas do que um modelo baseado em crescimento rápido. Por isso, os autores estimam que vários cálculos atuais de capturas sustentáveis podem superestimar o que essas populações são realmente capazes de suportar.

Outros estudos recentes apontam na mesma direção: outra espécie de pepino-do-mar já foi acompanhada por várias décadas, com indivíduos alcançando pelo menos 33 anos. Os próximos acompanhamentos deverão esclarecer com que idade Holothuria whitmaei se torna adulta e quanto tempo suas populações realmente levam para se recuperar após uma pesca intensa.