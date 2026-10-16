🥒 Ce concombre de mer peut dépasser 100 ans et sa croissance est... négative

Un animal mou et discret cache une longévité inattendue, avec un vieillissement qui ne suit même pas la règle habituelle de la croissance.

Le concombre de mer étudié est Holothuria whitmaei, appelé black teatfish en anglais. Cet animal vit sur les fonds tropicaux et participe au recyclage des nutriments dans les sédiments. Il est aussi fortement pêché pour l’alimentation et figure parmi les espèces menacées à l’échelle internationale.

Holothuria whitmaei dans son habitat benthique, parmi des roches et des algues.

Crédit : Theo Summer, CC0 1.0.

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En 2000, des chercheurs avaient prélevé un minuscule morceau de tissu sur des individus vivant près de Lizard Island, dans la Grande Barrière de corail. Chaque animal avait ensuite été relâché. Vingt-quatre ans plus tard, l’équipe est revenue au même endroit et a comparé l’ADN des nouveaux prélèvements avec les anciens.

Le résultat a surpris les chercheurs : environ 60 % des adultes retrouvés correspondaient génétiquement à des animaux déjà échantillonnés en 2000. Autrement dit, une grande partie de ces concombres de mer avait survécu au moins 24 années supplémentaires.

Les calculs indiquent que certains individus peuvent dépasser 100 ans. Cette valeur vient de la très faible mortalité observée chez les adultes, estimée à environ 0,04 par an, puis prolongée statistiquement sur une longue durée.

Autre surprise, les animaux retrouvés n’avaient presque pas grandi. Beaucoup avaient même perdu de la longueur et de la masse. Ce phénomène de croissance négative avait déjà été observé chez des concombres de mer. Sa cause exacte reste ouverte.

Cette longévité change directement la manière d’évaluer la pêche. Une espèce vivant longtemps mais remplaçant lentement ses adultes peut supporter beaucoup moins de captures qu’un modèle fondé sur une croissance rapide. Les auteurs estiment donc que plusieurs calculs actuels de prélèvements durables risquent de surestimer ce que ces populations peuvent réellement supporter.

D’autres travaux récents vont dans le même sens : une autre espèce de concombre de mer a déjà été suivie sur plusieurs décennies, avec des individus atteignant au moins 33 ans. Les prochains suivis devront préciser à quel âge Holothuria whitmaei devient adulte et combien de temps ses populations mettent réellement à se reconstituer après une forte pêche.