🔴 El ser humano creó involuntariamente cráteres en Marte, y es algo bueno

Los fragmentos desprendidos por la misión Perseverance transformaron accidentalmente el suelo marciano en un terreno de experimentación.

Durante la llegada de Perseverance a Marte en 2021, el vehículo abandonó varios elementos que ya no necesitaba. Dos masas de tungsteno de 77 kg servían, entre otras cosas, para equilibrar la nave durante su viaje. También cayeron fragmentos de la etapa de crucero. Al impactar contra Marte a varios kilómetros por segundo, estos restos excavaron cinco pequeños cráteres.

Representación artística del despliegue del paracaídas supersónico de Perseverance durante su descenso en la atmósfera marciana.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Estos impactos ofrecen una oportunidad poco común a los investigadores. Cuando un meteorito excava un cráter, por lo general se conocen mal su masa, su velocidad y su trayectoria. En este caso, los científicos disponían de información sobre el material enviado a Marte. Por tanto, podían comparar con mayor precisión los impactos previstos con las huellas que realmente quedaron en el suelo.

Los investigadores encontraron los cráteres gracias a imágenes tomadas desde la órbita marciana. Se encuentran al noroeste del cráter Jezero, explorado por Perseverance.

Dos cráteres, producidos por las masas de tungsteno, sirvieron para probar la resistencia del terreno. Los investigadores reprodujeron las colisiones mediante ordenador. Sus cálculos coinciden con los cráteres observados cuando el suelo tiene una cohesión de aproximadamente 7 kPa, con una incertidumbre de 1,5 kPa. Este valor corresponde a un material poco consolidado.

Lugares de impacto de los bloques de lastre desprendidos por la sonda Mars 2020 durante el aterrizaje del rover Perseverance. Las imágenes detallan la región del cráter Jezero, la naturaleza de los suelos, las zonas de caída previstas y vistas cercanas de los cráteres de impacto.

Imagen: NASA/JPL/University of Arizona.

Una sorpresa aparece cuando se utilizan los métodos habituales para predecir el tamaño de un cráter. En estas condiciones particulares, producen diámetros hasta aproximadamente diez veces demasiado grandes. Los proyectiles eran muy densos y llegaban con un ángulo bajo. Por tanto, penetraban profundamente en el suelo, algo que las relaciones utilizadas habitualmente describen mal.

En otras palabras, el tamaño de un cráter no depende únicamente de la energía recibida. La naturaleza del proyectil y su ángulo de llegada también tienen una gran importancia. Esta diferencia puede falsear la estimación de la resistencia del terreno si se aplica directamente una fórmula establecida en otras condiciones.

Estos restos podrían inspirar futuras misiones. Los autores proponen utilizar deliberadamente ciertos elementos desprendidos por las naves espaciales como proyectiles científicos. Con una trayectoria y una masa conocidas, los cráteres obtenidos permitirían estudiar los primeros metros del suelo de Marte o de otros astros.