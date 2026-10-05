🔴 O homem criou involuntariamente crateras em Marte, e isso é uma coisa boa

Fragmentos liberados pela missão Perseverance transformaram acidentalmente o solo marciano em um terreno de experimentação.

Durante a chegada da Perseverance a Marte, em 2021, o veículo abandonou vários elementos que haviam se tornado desnecessários. Duas massas de tungstênio de 77 kg serviam, entre outras coisas, para equilibrar o veículo durante a viagem. Fragmentos do estágio de cruzeiro também caíram. Ao atingir Marte a vários quilômetros por segundo, esses detritos escavaram cinco pequenas crateras.

Visão artística da implantação do paraquedas supersônico da Perseverance durante sua descida na atmosfera marciana.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Esses impactos oferecem uma oportunidade rara aos pesquisadores. Quando um meteorito escava uma cratera, sua massa, velocidade e trajetória geralmente permanecem pouco conhecidas. Neste caso, os cientistas dispunham de informações sobre o material enviado a Marte. Assim, puderam comparar com mais precisão os impactos previstos com as marcas realmente deixadas no solo.

Os pesquisadores encontraram as crateras graças às imagens captadas a partir da órbita marciana. Elas ficam a noroeste da cratera Jezero, explorada pela Perseverance.

Duas crateras, produzidas pelas massas de tungstênio, foram usadas para testar a resistência do terreno. Os pesquisadores reproduziram as colisões por computador. Seus cálculos correspondem às crateras observadas quando o solo apresenta uma coesão de aproximadamente 7 kPa, com uma incerteza de 1,5 kPa. Esse valor corresponde a um material pouco consolidado.

Locais de impacto dos blocos de lastro liberados pela sonda Mars 2020 durante o pouso do rover Perseverance. Os visuais detalham a região da cratera Jezero, a natureza dos solos, as zonas de queda previstas e imagens aproximadas das crateras de impacto.

Imagem: NASA/JPL/University of Arizona.

Uma surpresa surge quando os métodos habituais são usados para prever o tamanho de uma cratera. Nessas condições específicas, eles produzem diâmetros até aproximadamente dez vezes maiores. Os projéteis eram muito densos e chegavam em um ângulo baixo. Por isso, penetravam profundamente no solo, algo que as relações normalmente utilizadas descrevem mal.

Em outras palavras, o tamanho de uma cratera não depende apenas da energia recebida. A natureza do projétil e seu ângulo de chegada também têm grande importância. Essa diferença pode distorcer a estimativa da resistência do terreno quando se aplica diretamente uma fórmula estabelecida em outras condições.

Esses detritos agora podem inspirar futuras missões. Os autores propõem usar voluntariamente certos elementos liberados pelas espaçonaves como projéteis científicos. Com uma trajetória e uma massa conhecidas, as crateras obtidas permitiriam estudar os primeiros metros do solo em Marte ou em outros corpos celestes.