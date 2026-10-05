🔴 L'homme a créé involontairement des cratères sur Mars, et c'est une bonne chose

Des morceaux largués par la mission Perseverance ont accidentellement transformé le sol martien en terrain d’expérience.

Lors de l’arrivée de Perseverance sur Mars en 2021, le véhicule a abandonné plusieurs éléments devenus inutiles. Deux masses en tungstène de 77 kg servaient notamment à équilibrer l’engin pendant son voyage. Des fragments de l’étage de croisière sont également tombés. En frappant Mars à plusieurs kilomètres par seconde, ces débris ont creusé cinq petits cratères.

Vue d’artiste du déploiement du parachute supersonique de Perseverance pendant sa descente dans l’atmosphère martienne.

Crédit : NASA/JPL-Caltech

Ces impacts offrent une occasion rare aux chercheurs. Lorsqu’une météorite creuse un cratère, sa masse, sa vitesse et sa trajectoire restent généralement mal connues. Ici, les scientifiques disposaient d’informations sur le matériel envoyé vers Mars. Ils pouvaient donc comparer plus précisément les impacts prévus avec les traces réellement laissées au sol.

Les chercheurs ont retrouvé les cratères grâce aux images prises depuis l’orbite martienne. Ils se situent au nord-ouest du cratère Jezero, exploré par Perseverance.

Deux cratères, produits par les masses en tungstène, ont servi à tester la résistance du terrain. Les chercheurs ont reproduit les collisions par ordinateur. Leurs calculs correspondent aux cratères observés lorsque le sol possède une cohésion d’environ 7 kPa, avec une incertitude de 1,5 kPa. Cette valeur correspond à un matériau peu consolidé.

Lieux d'impact des blocs de lestage largués par la sonde Mars 2020 lors de l'atterrissage du rover Perseverance. Les visuels détaillent la région du cratère Jezero, la nature des sols, les zones de chute prévues ainsi que des images rapprochées des cratères d'impact.

Image : NASA/JPL/University of Arizona.

Une surprise apparaît lorsqu’on utilise les méthodes habituelles pour prévoir la taille d’un cratère. Dans ces conditions particulières, elles donnent des diamètres jusqu’à environ dix fois trop grands. Les projectiles étaient très denses et arrivaient avec un angle faible. Ils pénétraient donc profondément dans le sol, ce que les relations couramment utilisées décrivent mal.

Autrement dit, la taille d’un cratère ne dépend pas seulement de l’énergie reçue. La nature du projectile et son angle d’arrivée comptent aussi fortement. Cette différence peut fausser l’estimation de la résistance du terrain si l’on applique directement une formule établie dans d’autres conditions.

Ces débris pourraient désormais donner des idées pour de futures missions. Les auteurs proposent d’utiliser volontairement certains éléments largués par les engins spatiaux comme projectiles scientifiques. Avec une trajectoire et une masse connues, les cratères obtenus permettraient d’étudier les premiers mètres du sol sur Mars ou sur d’autres astres.