🪐 James-Webb vuelve a encontrar un planeta invisible en sus propias imágenes

Un planeta que se había vuelto invisible en las imágenes del telescopio James-Webb acaba de reaparecer, sin ninguna nueva observación.

Fotografiar un planeta alrededor de otra estrella sigue siendo difícil, incluso con un telescopio espacial tan potente. La razón es sencilla: la estrella brilla mucho más que el planeta. Su luz invade la imagen y puede ocultar lo que se encuentra justo al lado.

Representación artística de un exoplaneta.

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Para reducir esta interferencia, James-Webb dispone de un dispositivo que oculta gran parte de la luz de la estrella. Pero este filtro no siempre es suficiente. En las imágenes persisten restos luminosos, hasta el punto de hacer desaparecer un planeta que, sin embargo, está presente en los datos.

Los astrónomos suelen intentar eliminar estos restos comparando la imagen con la de otra estrella. ¿El problema? El telescopio se mueve y se deforma muy ligeramente, especialmente cuando cambia su temperatura. Por tanto, las dos imágenes nunca son perfectamente iguales, y todavía quedan visibles restos de la luz de la estrella.

Un equipo dirigido por la Universidad Northwestern ha encontrado un nuevo método para conseguirlo. Su software, bautizado FLIP, reproduce en un ordenador el recorrido de la luz a través del telescopio. Ajusta esta reproducción para tener en cuenta las diminutas imperfecciones de los instrumentos y después retira de la imagen la luz no deseada.

En concreto, el software intenta reproducir con la mayor fidelidad posible los restos luminosos parásitos de la estrella. Basta entonces con sustraer de la imagen captada estos restos luminosos parásitos para eliminarlos. Una vez retirados, los objetos mucho menos luminosos resultan más fáciles de distinguir.

Los investigadores probaron su método con observaciones ya registradas por James-Webb. En particular, volvieron a encontrar 51 Eridani b, un planeta gigante descubierto anteriormente con un telescopio terrestre. En estas imágenes, tomadas dos años antes, los métodos convencionales no permitían verlo en la longitud de onda estudiada.

Según las observaciones, el nuevo método mejoró entre dos y quince veces la capacidad para distinguir objetos poco luminosos.

El método también podría ayudar a examinar la atmósfera de ciertos planetas. La luz estudiada es absorbida, entre otros elementos, por el dióxido de carbono, lo que hace que su detección sea aún más difícil. Los investigadores planean ahora aprovechar antiguas observaciones y también contemplan utilizar este enfoque en futuros telescopios capaces de buscar planetas de tipo terrestre.