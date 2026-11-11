🪐 James-Webb reencontra um planeta invisível nas próprias imagens

Um planeta que havia se tornado invisível nas imagens do telescópio James-Webb acaba de reaparecer, sem nenhuma nova observação.

Fotografar um planeta ao redor de outra estrela continua sendo difícil, mesmo com um telescópio espacial tão potente. O motivo é simples: a estrela brilha muito mais do que o planeta. Sua luz invade a imagem e pode ocultar o que está bem ao lado.

Representação artística de um exoplaneta.

Pixabay

Para reduzir esse incômodo, o James-Webb dispõe de um dispositivo que bloqueia grande parte da luz da estrela. Mas esse filtro nem sempre é suficiente. Rastros luminosos persistem nas imagens, a ponto de fazer desaparecer um planeta que está presente nos dados.

Os astrônomos normalmente tentam apagar esses rastros comparando a imagem com a de outra estrela. O problema? O telescópio se move e se deforma muito ligeiramente, especialmente quando sua temperatura muda. Portanto, as duas imagens nunca são perfeitamente iguais, e rastros da luz da estrela continuam visíveis.

Uma equipe liderada pela Universidade Northwestern encontrou um novo método para fazer isso. Seu software, batizado de FLIP, reproduz no computador o caminho da luz através do telescópio. Em seguida, ajusta essa reprodução para levar em conta as mínimas imperfeições dos instrumentos e remove da imagem a luz indesejada.

Concretamente, o software tenta reproduzir com a maior fidelidade possível os rastros luminosos parasitas da estrela. Basta então subtrair os rastros luminosos parasitas da imagem captada para eliminá-los. Depois que eles são removidos, fica mais fácil distinguir objetos muito menos luminosos.

Os pesquisadores testaram seu método em observações já registradas pelo James-Webb. Eles encontraram, entre outros, 51 Eridani b, um planeta gigante descoberto anteriormente com um telescópio terrestre. Nessas imagens, feitas dois anos antes, os tratamentos convencionais não permitiam vê-lo no comprimento de onda estudado.

De acordo com as observações, o novo método melhorou a capacidade de distinguir objetos pouco luminosos por um fator entre dois e quinze.

O método também poderia ajudar a examinar a atmosfera de alguns planetas. A luz estudada é absorvida, entre outros elementos, pelo dióxido de carbono, o que torna sua detecção ainda mais difícil. Os pesquisadores agora pretendem explorar observações antigas e também consideram usar essa abordagem em futuros telescópios capazes de procurar planetas semelhantes à Terra.