🐕 ¿Por qué los perros de Chernóbil tienen un ADN tan diferente?

En Chernóbil, dos grupos de perros que viven a pocos kilómetros de distancia poseen un ADN sorprendentemente diferente.

Desde el accidente nuclear de 1986, perros callejeros viven en la zona abandonada alrededor de la central ucraniana. Algunos habitan cerca de las instalaciones; otros, en la ciudad de Chernóbil, a unos 16 km. Estudios anteriores ya habían demostrado que estas dos poblaciones eran genéticamente distintas. Una nueva investigación intenta comprender por qué, sin atribuir automáticamente esta diferencia a la radiactividad.

Un perro de pelaje marrón y negro sentado en una zona cubierta de hierba en Chernóbil, en noviembre de 2017.

Crédito: Jorge Franganillo, CC BY 2.0.

Para avanzar, los investigadores retomaron datos genéticos recopilados de 106 perros en 2018 y 2019. Su ADN contiene multitud de pequeñas variaciones, heredadas de sus progenitores. Al comparar su frecuencia de un grupo a otro, el equipo buscó qué podía explicar una separación tan marcada.

Una primera explicación habría sido la aparición de numerosas mutaciones nuevas bajo el efecto de la radiación. Sin embargo, trabajos anteriores no habían encontrado un aumento de mutaciones capaz de explicar esta diferencia. Por ello, los investigadores examinaron otras dos posibilidades: el azar y la selección natural.

El azar puede modificar la frecuencia de ciertas variantes genéticas en una población pequeña y aislada. Para comprobarlo, el equipo de investigación estudió especialmente perros que vivían en las islas Galápagos. A pesar de su aislamiento geográfico, sus diferencias genéticas no se parecían a las observadas cerca de la central. Por tanto, el azar no parece suficiente para explicar el resultado.

Los investigadores identificaron más de cien regiones del ADN que presentaban indicios de selección natural. Este mecanismo puede favorecer, a lo largo de las generaciones, características que ya están presentes en algunos animales. Si permiten sobrevivir mejor o reproducirse más, sus portadores pueden transmitir estas variantes con mayor frecuencia a sus crías.

Varias regiones identificadas se encuentran cerca de genes asociados con la reparación del ADN, las defensas contra las infecciones y el funcionamiento de las células. Los investigadores detectaron diferencias genéticas, pero todavía no han demostrado sus efectos concretos sobre la salud de los animales.

Además, la radiactividad no es el único factor presente en esta zona. El entorno también se contaminó con metales pesados y otras sustancias químicas. Por tanto, sería prematuro atribuir las diferencias observadas únicamente a la radiación. Los indicios genéticos respaldan la hipótesis de una selección, pero no constituyen una prueba directa.

También es posible que algunos perros ya poseyeran variantes ventajosas en este entorno. A lo largo de las generaciones, sus descendientes podrían haberse vuelto más numerosos.