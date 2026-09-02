🌊 Los residuos plásticos crean un hábitat inesperado en el mar

Los fragmentos de plástico que flotan cerca de las costas albergan comunidades de microorganismos diferentes de las que viven libremente en el agua de mar.

Una superficie sumergida en el océano no permanece estéril durante mucho tiempo. Los organismos microscópicos se adhieren a ella y forman gradualmente una comunidad. Los residuos plásticos ofrecen así nuevos soportes duraderos. Este hábitat formado alrededor del plástico se denomina «plastisfera».

Esta vez, los investigadores se interesaron por las arqueas. Estos organismos microscópicos se parecen exteriormente a las bacterias, pero pertenecen a otra gran rama de los seres vivos. Están presentes en numerosos entornos, incluidos los océanos, y algunas participan en las transformaciones naturales del carbono, el nitrógeno o el azufre.

Para saber cuál es el impacto del plástico, el equipo comparó residuos recogidos en entornos marinos costeros con el agua circundante. Los investigadores analizaron el material genético presente en las muestras. Este método permite identificar los grupos de arqueas y estimar las funciones biológicas asociadas a sus genes.

Las comunidades instaladas sobre el plástico presentaban una mayor diversidad y variaban más de una muestra a otra. Algunos grandes grupos de arqueas también estaban más representados en ellas que en el agua circundante. Por tanto, el plástico no sirve únicamente como soporte neutro: selecciona una comunidad particular.

Las diferencias también afectan a lo que estos organismos pueden hacer. Los investigadores encontraron más genes asociados a las transformaciones del metano, el nitrógeno y el azufre en los plásticos.

Otra observación fue que la diferencia entre las comunidades del plástico y las del agua aumentaba cuando era mayor la presión relacionada con las sustancias químicas de origen humano. Esto indica que varias formas de contaminación pueden actuar conjuntamente sobre las comunidades microscópicas costeras, aunque el estudio todavía no permite medir todas sus consecuencias.

El estudio establece, por tanto, que las arqueas también responden a este nuevo hábitat. Hasta ahora, habían recibido menos atención que las bacterias en las investigaciones dedicadas a la plastisfera.

Los autores quieren determinar mejor cómo se traducen realmente estos cambios en los intercambios de carbono, nitrógeno y azufre. Medir la actividad de los organismos, y no solo sus genes, permitirá estimar el efecto concreto de estos hábitats artificiales sobre las zonas costeras.