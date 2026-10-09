🟠 Rios ficam alaranjados e metálicos

Rios quase intocados do norte do Alasca estão ficando repentinamente alaranjados, com uma água às vezes mais carregada de metais do que a proveniente de minas.

O fenômeno ocorre na cordilheira Brooks, uma região ártica onde o solo normalmente permanece congelado por vários anos. Esse solo permanentemente congelado é chamado de permafrost. Com o aquecimento, sua camada descongelada pode se tornar mais profunda. A água então se infiltra em camadas do subsolo às quais antes tinha muito menos acesso.

Um curso de água que ficou alaranjado na cordilheira Brooks, no norte do Alasca. Crédito: U.S. Geological Survey / Josh Koch

Essa água encontra minerais que contêm, entre outros elementos, ferro e enxofre. Reações químicas então liberam ácido sulfúrico e diferentes metais. O ferro dá aos cursos de água essa tonalidade de ferrugem muito visível. O mecanismo é chamado de drenagem ácida de rochas. Portanto, ele pode surgir naturalmente, sem uma mina ou atividade industrial nas proximidades.

Para medir sua dimensão, pesquisadores estudaram seis bacias hidrográficas situadas em parques e reservas do noroeste do Alasca. Entre 2022 e 2024, coletaram amostras da água dos rios principais, de seus afluentes e de pequenos cursos provenientes das encostas. As análises revelam águas muito ácidas e fortemente enriquecidas com sulfatos e metais.

O resultado mais surpreendente aparece mais a jusante. O rio principal consegue limitar a acidificação quando essas águas se misturam a ele. Ainda assim, alguns metais continuam seu percurso, e sua concentração pode aumentar ainda mais, inclusive de forma acentuada. Os pesquisadores mediram concentrações cerca de 70 vezes maiores até 97 km depois da chegada da água contaminada.

Uma água alaranjada se junta à água azul do Kutuk River no parque nacional Gates of the Arctic, no Alasca. Crédito: Ken Hill / National Park Service

Os registros de qualidade da água também permitem datar uma mudança importante. Em 2019, as concentrações de sulfato e zinco aumentaram bruscamente em várias bacias. Esse ano correspondeu ao verão mais quente já registrado no Alasca, seguido de um inverno com muita neve. Uma espessa camada de neve pode isolar o solo e retardar seu recongelamento.

Em outras palavras, mais água pode ter penetrado profundamente no terreno descongelado e depois reagido com os minerais. As concentrações diminuíram gradualmente em seguida, sem retornar imediatamente ao estado anterior. O fenômeno já ultrapassa essas seis bacias: mais de 200 rios e riachos afetados já foram documentados, especialmente em regiões árticas e boreais.

Atualmente, não foi estabelecido nenhum efeito nocivo sobre os habitantes ou a fauna desses cursos de água isolados. Os pesquisadores também não relatam mortalidade maciça de peixes nem problemas conhecidos relacionados à água potável nas aldeias. Novos estudos deverão determinar os riscos para os ecossistemas aquáticos e acompanhar a evolução desses rios à medida que o degelo avança.