🧬 Este animal puede reparar sus cromosomas durante varias generaciones

Un animal microscópico puede tener cromosomas reducidos a decenas de fragmentos, reproducirse a pesar de estos daños y permitir que su descendencia continúe las reparaciones.

Este superviviente se llama Adineta vaga. Es un rotífero bdelloideo, un animal diminuto que vive sobre todo en musgos y líquenes. Los investigadores lo sometieron a fuertes dosis de radiación para provocar roturas en su ADN. Después siguieron sus cromosomas y los de sus descendientes.

ADN fragmentándose.

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Los daños eran considerables. A la dosis más alta, 500 grays, los científicos estiman unas 440 roturas que afectaban simultáneamente a las dos hebras del ADN. Un cromosoma podía quedar dividido en 30 a 50 fragmentos. Sin embargo, los animales aún podían producir descendencia.

Lo más sorprendente aparece después. Los fragmentos de los cromosomas no se reparan todos antes de la reproducción. Algunos pasan a las células reproductoras y luego se encuentran en los descendientes. La reparación continúa entonces a lo largo de las generaciones, y las porciones de ADN que faltan pueden restaurarse progresivamente.

Para entender esta hazaña, hay que observar la forma particular de los cromosomas del rotífero. En muchos animales, una zona precisa permite repartir correctamente un cromosoma durante la división celular. En Adineta vaga, los elementos necesarios para esta operación están distribuidos en varias regiones. Incluso un fragmento puede conservar lo necesario para transmitirse a una nueva célula.

Después hay que reconstruir el ADN perdido. Los cromosomas del rotífero funcionan por pares y sus secuencias se parecen mucho. Cuando se rompe un extremo, puede utilizar la región correspondiente del otro cromosoma como molde. Los investigadores denominaron BIHER a este mecanismo. Pueden ser necesarios varios ciclos antes de recuperar una estructura similar a la original.

Esta capacidad podría deberse a un problema muy distinto de las radiaciones. Los rotíferos bdelloideos soportan una desecación casi total cuando su hábitat se seca. Ahora bien, perder tanta agua también puede romper el ADN. Por tanto, una capacidad desarrollada para sobrevivir a estos periodos secos explicaría su asombrosa resistencia a las radiaciones ionizantes.

Los investigadores quieren determinar ahora con precisión qué moléculas permiten estabilizar y después reparar estos fragmentos.

Otro experimento podría responder a una nueva pregunta: ¿qué ocurre cuando los dos cromosomas de un mismo par se rompen exactamente en el mismo lugar? En ese caso, el molde intacto que normalmente se utiliza para reconstruir la secuencia ya no está disponible. Continuará...