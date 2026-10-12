🧬 Este animal pode reparar seus cromossomos ao longo de várias gerações

Um animal microscópico pode ter seus cromossomos reduzidos a dezenas de pedaços, reproduzir-se apesar desses danos e deixar sua descendência prosseguir com os reparos.

Esse sobrevivente chama-se Adineta vaga. É um rotífero bdeloide, um animal minúsculo que vive principalmente em musgos e líquenes. Os pesquisadores o submeteram a altas doses de radiação para provocar rupturas em seu DNA. Em seguida, acompanharam seus cromossomos e os de seus descendentes.

DNA se fragmentando.

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Os danos eram consideráveis. Na dose mais alta, 500 gray, os cientistas estimam cerca de 440 rupturas que afetavam simultaneamente as duas fitas do DNA. Um cromossomo podia então ser dividido em 30 a 50 fragmentos. Ainda assim, os animais conseguiam gerar descendentes.

O mais surpreendente acontece depois. Os pedaços dos cromossomos não são todos reparados antes da reprodução. Alguns passam para as células reprodutivas e acabam nos descendentes. A reconstrução continua então ao longo das gerações, com partes ausentes do DNA que podem ser gradualmente restauradas.

Para entender esse feito, é preciso observar a forma peculiar dos cromossomos do rotífero. Em muitos animais, uma região específica permite distribuir corretamente um cromossomo durante a divisão celular. Em Adineta vaga, os elementos necessários para essa operação estão distribuídos por várias regiões. Assim, até mesmo um fragmento pode conservar o que é necessário para ser transmitido a uma nova célula.

Depois, é preciso reconstruir o DNA perdido. Os cromossomos do rotífero funcionam em pares, e suas sequências são muito semelhantes. Quando uma extremidade é quebrada, ela pode usar a região correspondente do outro cromossomo como modelo. Os pesquisadores deram a esse mecanismo o nome de BIHER. Podem ser necessários vários ciclos até recuperar uma estrutura próxima da original.

Essa aptidão pode ter origem em um problema muito diferente da radiação. Os rotíferos bdeloides suportam uma dessecação quase total quando seu habitat seca. Ora, perder tanta água também pode quebrar o DNA. Uma capacidade desenvolvida para sobreviver a esses períodos secos explicaria, portanto, sua resistência surpreendente às radiações ionizantes.

Os pesquisadores agora querem determinar precisamente quais moléculas permitem estabilizar e depois reparar esses fragmentos.

Outro experimento poderia responder a uma nova pergunta: o que acontece quando os dois cromossomos de um mesmo par se quebram exatamente no mesmo lugar? Nesse caso, o modelo intacto normalmente usado para reconstruir a sequência deixa de estar disponível. Aguardemos os próximos capítulos...