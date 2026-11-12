🌍 La joven Tierra, ¿dos veces más ancha que alta?

La joven Tierra habría sufrido inmensas deformaciones debido a un cambio que se pasó por alto durante mucho tiempo: su propia rotación.

Hoy, nuestro planeta da una vuelta sobre sí mismo en aproximadamente 24 horas. Pero justo después de la formación de la Luna, hace unos 4.500 millones de años, un día habría durado apenas entre dos y cinco horas. La Tierra giraba, por tanto, mucho más rápido, con consecuencias sobre su forma.

En la joven Tierra, la rotación empujaba más materia hacia el ecuador, la región situada a medio camino entre los dos polos. Nuestro planeta era entonces más achatado que hoy. En algunos escenarios estudiados, su radio ecuatorial incluso habría alcanzado el doble de su radio polar.

La Luna también se encontraba mucho más cerca de nosotros. Bajo el efecto de su atracción mutua, se fue alejando progresivamente, mientras la rotación terrestre se ralentizaba. Al perder velocidad, nuestro planeta se volvió más redondo. Pero ¿qué ocurría con su superficie durante esta transformación?

Simon Lock, investigador de la Universidad de Bristol, estudió esta cuestión mediante cálculos que describen el interior terrestre y la evolución de la órbita lunar. Sus resultados indican que la primera envoltura rocosa de la Tierra, la corteza, podía ser mucho más gruesa en el ecuador que en los polos.

La ralentización habría obligado después a esta envoltura a cambiar de forma. Cerca del ecuador, las rocas se habrían comprimido unas contra otras. Hacia los polos, en cambio, se habrían estirado.

Estas tensiones podrían haber enterrado rocas transformadas por el agua, provocado episodios volcánicos y hecho ascender materiales fundidos. Así, ofrecerían una explicación adicional a la diversidad de rocas que aparecieron muy temprano en la historia terrestre.

La dificultad se debe a la antigüedad de estos acontecimientos. Casi toda la corteza de aquella época ha desaparecido, modificada por miles de millones de años de movimientos geológicos y erosión. Por ello, el investigador compara varios escenarios posibles, sin poder afirmar cuál corresponde exactamente al pasado de la Tierra.

El siguiente paso consistirá en integrar este cambio de forma en los modelos de formación de las primeras rocas continentales. Estos cálculos podrán examinar, en particular, cómo actuaron conjuntamente la compresión, el estiramiento y la presencia de agua durante las primeras decenas de millones de años.