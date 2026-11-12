🌍 A jovem Terra, duas vezes mais larga do que alta?

A jovem Terra teria sofrido imensas deformações por causa de uma mudança há muito negligenciada: sua própria rotação.

Hoje, nosso planeta completa uma volta em torno de si mesmo em cerca de 24 horas. Mas, logo após a formação da Lua, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, um dia teria durado apenas de duas a cinco horas. A Terra girava, portanto, muito mais rápido, com consequências para sua forma.

Na jovem Terra, a rotação empurrava mais matéria em direção ao equador, a região situada a meio caminho entre os dois polos. Nosso planeta era então mais achatado do que hoje. Em alguns cenários estudados, seu raio equatorial teria chegado a ser o dobro de seu raio polar.

A Lua também se encontrava muito mais perto de nós. Sob o efeito de sua atração mútua, ela se afastou progressivamente, enquanto a rotação terrestre desacelerava. Ao perder velocidade, nosso planeta ficou mais redondo. Mas o que acontecia com sua superfície durante essa transformação?

Simon Lock, pesquisador da Universidade de Bristol, estudou essa questão com a ajuda de cálculos que descrevem o interior da Terra e a evolução da órbita lunar. Seus resultados indicam que a primeira camada rochosa da Terra, a crosta, podia ser muito mais espessa no equador do que nos polos.

A desaceleração teria então obrigado essa camada a mudar de forma. Perto do equador, as rochas teriam sido comprimidas umas contra as outras. Em direção aos polos, ao contrário, teriam sido estiradas.

Essas tensões poderiam ter enterrado rochas transformadas pela água, provocado episódios vulcânicos e feito materiais fundidos subirem. Assim, ofereceriam uma explicação adicional para a diversidade das rochas que surgiram muito cedo na história terrestre.

A dificuldade está na idade desses eventos. Quase toda a crosta dessa época desapareceu, modificada por bilhões de anos de movimentos geológicos e erosão. Por isso, o pesquisador compara vários cenários possíveis, sem poder afirmar qual corresponde exatamente ao passado da Terra.

Uma próxima etapa consistirá em integrar essa mudança de forma aos modelos de formação das primeiras rochas continentais. Esses cálculos poderão, principalmente, examinar como a compressão, o estiramento e a presença de água atuaram em conjunto durante as primeiras dezenas de milhões de anos.