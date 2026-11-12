🌍 La jeune Terre, deux fois plus large que haute ?

La jeune Terre aurait subi d'immenses déformations à cause d'un changement longtemps négligé : sa propre rotation.

Aujourd'hui, notre planète effectue un tour sur elle-même en environ 24 heures. Mais juste après la formation de la Lune, il y a quelque 4,5 milliards d'années, une journée aurait duré seulement deux à cinq heures. La Terre tournait donc beaucoup plus vite, avec des conséquences sur sa forme.

Sur la jeune Terre, la rotation repoussait davantage la matière vers l'équateur, la région située à mi-chemin des deux pôles. Notre planète était alors plus aplatie qu'aujourd'hui. Dans certains scénarios étudiés, son rayon équatorial aurait même atteint le double de son rayon polaire.

La Lune se trouvait également beaucoup plus près de nous. Sous l'effet de leur attraction mutuelle, elle s'est progressivement éloignée, pendant que la rotation terrestre ralentissait. En perdant de la vitesse, notre planète est devenue plus ronde. Mais que devenait sa surface pendant cette transformation ?

Simon Lock, chercheur à l'université de Bristol, a étudié cette question à l'aide de calculs décrivant l'intérieur terrestre et l'évolution de l'orbite lunaire. Ses résultats indiquent que la première enveloppe rocheuse de la Terre, la croûte, pouvait être bien plus épaisse à l'équateur qu'aux pôles.

Le ralentissement aurait ensuite obligé cette enveloppe à changer de forme. Près de l'équateur, les roches auraient été comprimées les unes contre les autres. Vers les pôles, elles auraient au contraire été étirées.

Ces contraintes auraient pu enfouir des roches transformées par l'eau, provoquer des épisodes volcaniques et faire remonter des matières fondues. Elles offriraient ainsi une explication supplémentaire à la diversité des roches apparues très tôt dans l'histoire terrestre.

La difficulté vient de l'âge de ces événements. Presque toute la croûte de cette époque a disparu, remaniée par des milliards d'années de mouvements géologiques et d'érosion. Le chercheur compare donc plusieurs scénarios possibles, sans pouvoir affirmer lequel correspond exactement au passé de la Terre.

Une prochaine étape consistera à intégrer ce changement de forme aux modèles de formation des premières roches continentales. Ces calculs pourront notamment examiner comment la compression, l'étirement et la présence d'eau ont agi ensemble, au cours des premières dizaines de millions d'années.