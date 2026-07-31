💊 Feu vert pour un traitement ciblé contre un cancer du poumon

Le cancer du poumon regroupe plusieurs maladies. Certaines tumeurs présentent une modification particulière, appelée ROS1, qui favorise leur développement. La FDA américaine vient d’approuver un nouveau médicament, Jideytro, pour des adultes dont le cancer s’est propagé ou ne peut plus être retiré par une opération.

ROS1 correspond à une protéine présente dans certaines cellules. Elle sert normalement à transmettre des signaux. Dans les tumeurs concernées, elle peut rester anormalement active et pousser les cellules à se multiplier. Jideytro, dont le nom scientifique est zidesamtinib, bloque cette protéine afin de ralentir ou de stopper cette multiplication.

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Cette décision concerne uniquement certains cancers du poumon dits « non à petites cellules ». Ils doivent présenter la modification ROS1 et avoir déjà reçu au moins un traitement ciblant cette protéine. Ces médicaments, pris sous forme de comprimés, agissent sur une caractéristique précise de la tumeur plutôt que sur toutes les cellules qui se divisent rapidement.

L’intérêt de Jideytro tient notamment à son activité contre certaines résistances. Avec le temps, les cellules cancéreuses peuvent se modifier et échapper au traitement initial. La molécule a été conçue pour rester active contre plusieurs de ces modifications.

L’approbation repose sur ARROS-1, un essai clinique international de phase 1/2. Cette étude a évalué le médicament chez des patients dont le cancer avait déjà été traité. L’analyse retenue par la FDA portait sur 117 personnes : 59 avaient reçu un traitement ciblant ROS1 et 58 en avaient reçu au moins deux.

Après le traitement, la taille des tumeurs a diminué chez 44 % des participants. Parmi les patients ayant répondu, 82 % conservaient cette amélioration après six mois. Ce taux atteignait encore 69 % après un an. Ces chiffres indiquent une activité réelle du médicament, mais ils ne permettent pas à ce stade d’affirmer qu’il guérit la maladie.

L’essai ne comparait pas directement Jideytro avec un autre traitement. Il mesurait surtout la proportion de patients dont les tumeurs diminuaient, ainsi que la durée de cette réponse. Il faudra donc davantage de recul pour connaître précisément son effet sur la survie et sa place parmi les traitements disponibles.

La FDA a approuvé le zidesamtinib le 22 juillet 2026, deux mois avant la date prévue. L’examen a été accéléré grâce à un dispositif permettant d’étudier certaines données pendant leur transmission.

Le traitement se prend par voie orale, à raison de 100 mg une fois par jour.