🔬 Une intelligence artificielle autonome réalise sa propre recherche biomédicale

Un système d’intelligence artificielle présenté dans la revue Science peut exécuter de manière autonome plusieurs tâches de recherche biomédicale. Baptisé Biomni, il ne se limite pas à répondre à des questions : il peut enchaîner des opérations nécessaires à l’analyse de données biologiques.

Les chercheurs décrivent Biomni comme un agent généraliste. Ce type de système reçoit un objectif, choisit des étapes intermédiaires, utilise des outils spécialisés, puis adapte son travail selon les résultats obtenus. Il se distingue ainsi d’un modèle qui produit seulement une réponse textuelle.

Un ensemble de tubes à essai remplis de liquides de différentes couleurs.

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En recherche biomédicale, les tâches sont souvent réparties entre plusieurs logiciels. Il faut par exemple préparer des données, interroger des ressources biologiques, lancer des analyses et interpréter les résultats. L’intérêt d’un agent est de relier ces opérations dans une même procédure.

Biomni a été conçu pour exécuter des tâches diverses dans plusieurs domaines de la biologie. La publication présente cette capacité comme une étape vers des assistants pouvant aider les chercheurs à explorer plus rapidement des hypothèses et à traiter des jeux de données toujours plus complexes.

Cette autonomie ne signifie pas que le système remplace un scientifique. Les résultats dépendent des données fournies, des outils disponibles et de la qualité des décisions prises à chaque étape. Une erreur dans une analyse peut également se propager aux étapes suivantes.

La vérification humaine reste donc indispensable, notamment lorsque les résultats peuvent orienter une expérience ou une décision médicale. Un agent peut accélérer une exploration, mais il ne transforme pas automatiquement une hypothèse en découverte démontrée.

L’intérêt de Biomni se situe surtout dans l’organisation du travail. Des systèmes capables de planifier et d’exécuter des analyses pourraient réduire certaines tâches répétitives, tout en laissant aux chercheurs la formulation des questions et l’évaluation critique des résultats.