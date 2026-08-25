🌌 Cette carte de 5 600 milliards de pixels dévoile près de 4 milliards d’objets célestes

Une nouvelle carte du ciel réunit 5 600 milliards de pixels et près de quatre milliards d’objets célestes dans une seule base publique.

Ce gigantesque panorama provient des DESI Legacy Imaging Surveys.

Malgré leur nom, ces relevés ne sont pas réalisés par l’instrument DESI lui-même. Il s’agit de plusieurs campagnes d’imagerie menées pendant 13 ans pour photographier le ciel et préparer les futures cibles de DESI. Plus de 263 000 prises de vue ont été assemblées et traitées : elles couvrent environ trois quarts du ciel et enregistrent la lumière visible ainsi que le proche infrarouge, une partie du rayonnement située juste au-delà du rouge perceptible par nos yeux.

Une galaxie visible dans le panorama

La carte est dite bidimensionnelle car elle indique d’abord où se trouvent les objets dans le ciel, sans donner directement leur distance. Elle rassemble des étoiles de notre galaxie, mais aussi d’innombrables galaxies bien plus lointaines. Ses 5 600 milliards de pixels ne correspondent donc pas à une photographie prise en une fois. Ils résultent de l’assemblage méthodique d’observations réalisées avec plusieurs télescopes.

DESI, de son côté, est un instrument spectroscopique installé sur le télescope Mayall de 4 mètres en Arizona. La grande carte d’images lui sert de catalogue de cibles : elle lui indique précisément où se trouvent les galaxies et quasars à observer. DESI pointe ensuite ses milliers de fibres optiques robotisées vers ces objets et analyse leur lumière pour mesurer leur décalage vers le rouge.

Pour comprendre la différence, les Legacy Imaging Surveys fournissent essentiellement deux coordonnées, comparables à la position d’un point sur une carte routière. DESI ajoute ensuite une information liée à la distance grâce à l’analyse du spectre lumineux. Les astronomes peuvent alors replacer les galaxies dans l’espace et reconstruire une carte en trois dimensions. DESI avait déjà mesuré plus de 47 millions de galaxies et de quasars en avril 2026.

L’intérêt du nouveau jeu de données dépasse pourtant la mission DESI. Un astronome étudiant un objet peut commencer par consulter cette carte afin de vérifier son environnement et les sources voisines.

La quantité d’informations ouvre aussi un terrain d’entraînement pour les outils d’intelligence artificielle : les futurs observatoires produiront des volumes d’images difficiles à examiner manuellement. Des systèmes automatisés peuvent ainsi apprendre à repérer des formes, classer des sources ou sélectionner des phénomènes inhabituels, avant qu’un chercheur examine les candidats les plus intéressants.

Dans la pratique, cette carte n’est pas réservée uniquement aux laboratoires. Les données sont publiques et disposent d’un visualiseur accessible en ligne. Professionnels et amateurs peuvent ainsi parcourir les mêmes images, zoomer sur une galaxie ou examiner une région du ciel.

Les prochaines analyses pourront combiner ce panorama avec de nouvelles observations pour rechercher des phénomènes rares encore noyés parmi ses milliards de sources.