🧊 En Antarctique, l’eau de fonte accélère la glisse des glaciers vers l’océan

Sous la surface glacée de l’Antarctique, l’eau de fonte peut atteindre le socle rocheux et accélérer le déplacement de la glace. Des observations directes réalisées sur le glacier Langhovde, en Antarctique oriental, confirment ce mécanisme pour la première fois sur le continent.

L’équipe internationale a foré plusieurs puits de plus de 550 m de profondeur à travers le glacier. Des caméras et des capteurs de pression ont ensuite été descendus jusqu’à sa base. Ces mesures permettent d’observer une zone inaccessible aux satellites.

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Lors de périodes de fonte intense et après un épisode de pluie en janvier 2022, l’eau accumulée sous la glace a vu sa pression fortement augmenter. Elle a alors supporté plus de 90 % du poids exercé par la glace située au-dessus.

Cette pression réduit le contact entre le glacier et le sol. La friction diminue, ce qui facilite le glissement de la masse de glace vers la mer. Les chercheurs ont mesuré une accélération de la vitesse comprise entre 10 et 20 %.

Le glacier s’est aussi légèrement soulevé durant ces épisodes. Ce mouvement constitue un indice supplémentaire de l’effet de lubrification exercé par l’eau sous pression. Le phénomène était déjà bien documenté au Groenland, mais restait incertain en Antarctique.

Le résultat ne signifie pas que tous les glaciers antarctiques réagiront de la même manière. Langhovde est un glacier côtier particulier, soumis à des conditions locales. Toutefois, il démontre que l’eau de surface peut modifier directement la dynamique de la glace antarctique.

La fonte de surface devrait augmenter dans certaines régions du continent avec le réchauffement climatique. Davantage d’eau pourrait alors s’infiltrer dans les fissures et rejoindre le lit rocheux. Ce processus s’ajouterait aux effets déjà connus du réchauffement des eaux océaniques.

L’Antarctique stocke une quantité d’eau gelée considérable. Son évolution est donc déterminante pour les projections de montée du niveau marin.

De nouvelles mesures seront nécessaires sur d’autres glaciers pour déterminer l’ampleur réelle du phénomène. Elles aideront aussi à identifier les zones où la fonte en surface pourrait renforcer le transport de glace vers l’océan.