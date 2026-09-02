🧠 Des cellules cancéreuses détournent un mécanisme du cerveau pour se multiplier

Des cellules de tumeurs cérébrales exploitent un mécanisme normalement utilisé par des cellules saines du cerveau pour favoriser leur propre multiplication.

Les gliomes regroupent plusieurs cancers qui se développent à partir de cellules du système nerveux. Certaines de leurs cellules ressemblent fortement à des précurseurs d'oligodendrocytes. Chez une personne saine, ces cellules immatures peuvent ensuite devenir des cellules qui participent notamment à l'isolation des fibres nerveuses.

Les chercheurs savaient déjà que l'activité des neurones pouvait favoriser la croissance de certains gliomes. Une molécule appelée neuroligine-3, ou NLGN3, est libérée dans leur environnement lorsque des cellules nerveuses sont actives. Restait à comprendre précisément comment les cellules tumorales détectaient ce signal.

La nouvelle étude identifie une chaîne d'événements. NLGN3 se fixe d'abord sur une protéine présente à la surface des cellules. Cette interaction modifie la tension de leur membrane, l'enveloppe très fine qui sépare l'intérieur de la cellule de son environnement.

Ce changement active ensuite PIEZO1. Cette protéine forme un canal sensible aux forces mécaniques exercées sur la membrane. Lorsqu'elle s'ouvre, elle transforme donc une modification physique de la membrane en signal utilisable par la cellule. Les expériences montrent que PIEZO1 joue ici un rôle majeur dans la réponse à NLGN3.

Les chercheurs ont désactivé PIEZO1 dans des cellules de gliome grâce à une modification génétique. La réponse provoquée par NLGN3 a alors fortement diminué. Chez des souris portant des tumeurs issues de cellules humaines, l'absence de PIEZO1 a également réduit la multiplication des cellules cancéreuses après quatre semaines.

Le mécanisme n'est pas réservé au cancer. Dans les précurseurs sains d'oligodendrocytes, la même chaîne de signaux semble contribuer à maintenir les cellules dans leur état immature. Le gliome détournerait donc un fonctionnement normal du cerveau au profit de sa croissance.

Cette distinction est importante pour envisager de futurs traitements. Bloquer aveuglément ce mécanisme pourrait aussi perturber des cellules saines. L'étude montre néanmoins plusieurs étapes susceptibles d'être étudiées comme cibles.

Ces résultats proviennent encore largement de cellules cultivées et de modèles animaux. Les prochaines recherches devront déterminer quelles étapes peuvent être freinées dans une tumeur sans perturber le fonctionnement normal des cellules du cerveau.