🪰 Ces larves plongent à plus de 200 mètres sans être écrasées

Dans le lac Malawi, des milliards de larves d’insectes descendent chaque jour à plus de 200 mètres de profondeur. Cette migration semble incompatible avec leur système respiratoire rempli d’air. Une étude montre pourtant que leurs réserves internes résistent à des pressions encore supérieures, grâce à une structure biologique adaptée.

Les larves appartiennent à l’espèce Chaoborus edulis, une mouche aquatique présente dans ce grand lac d’Afrique de l’Est. Le jour, elles rejoignent une couche profonde presque dépourvue d’oxygène. Peu de poissons peuvent y rester longtemps. La nuit, elles remontent vers la surface pour se nourrir.

Le lac Malawi, également connu sous le nom de lac Nyasa en Tanzanie et de Lago Niassa au Mozambique, est un Grand Lac africain et le lac le plus méridional du système de rift est-africain, situé entre le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie.

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Les chercheurs ont suivi ces déplacements avec un sonar installé au fond du lac. Ils ont observé des migrations verticales massives et régulières. Les larves franchissent cependant une zone occupée par des poissons prédateurs. Leur plongée profonde constitue donc un refuge temporaire, malgré les contraintes physiques imposées par l’eau.

Chez les insectes, le système respiratoire repose sur des conduits remplis d’air appelés trachées. Chez ces larves, une partie de ce réseau forme deux paires de petits sacs. Ceux-ci fonctionnent comme les ballasts d’un sous-marin. Leur volume détermine si l’animal monte, descend ou reste à une profondeur donnée.

La paroi de ces sacs contient notamment de la résiline, une protéine très élastique souvent comparée à un caoutchouc biologique. Les larves modifient localement l’acidité, donc le pH, de cette paroi. Celle-ci se dilate ou se contracte, ce qui ajuste le volume d’air et la flottabilité sans produire de nouveau gaz.

Des essais en chambre pressurisée ont mesuré la résistance réelle des sacs. Les larves les plus développées supportaient une pression correspondant à plus de 500 mètres de profondeur. Elles disposaient donc d’une marge importante par rapport à leurs plongées habituelles, généralement limitées à 200 mètres.

Les chercheurs veulent désormais comprendre comment la paroi conserve sa résistance au fil des cycles quotidiens. La résiline intéresse aussi la biomimétique, qui s’inspire du vivant pour créer des matériaux. Un dispositif artificiel sensible au pH pourrait, par exemple, modifier sa forme ou sa flottabilité sans dispositif mécanique.