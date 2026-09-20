👻 Pourquoi le "laser à neutrinos" ne peut pas fonctionner

Un faisceau de neutrinos concentré comme la lumière d’un laser paraissait possible sur le papier, mais deux obstacles physiques viennent de refermer cette piste.

Les neutrinos sont des particules extrêmement légères qui interagissent très peu avec la matière, que l'on nomme parfois "particules fantômes". Ils traversent ainsi notre corps et même la Terre presque sans laisser de trace. Cette discrétion rend leur détection difficile, mais elle avait aussi donné naissance à une idée étonnante : fabriquer une sorte de laser capable d’en émettre un faisceau concentré.

Faisceau laser classique

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La proposition, publiée en 2025, reposait sur des atomes radioactifs refroidis presque jusqu’au zéro absolu, soit environ -273,15 °C. À cette température, les atomes peuvent adopter un comportement collectif. Dans cet état appelé condensat de Bose-Einstein, ils ne se comportent plus seulement comme une multitude d’atomes indépendants.

Avec la lumière, ce comportement collectif peut produire une émission renforcée dans une même direction. Les chercheurs à l’origine du projet pensaient qu’un mécanisme comparable pourrait accélérer la désintégration d’atomes radioactifs. Les neutrinos produits auraient alors été émis de manière collective, formant le faisceau recherché.

Une équipe du MIT a analysé cette proposition en détail. Premier obstacle : lorsqu’un atome émet un neutrino, il subit un recul, comme un objet qui partirait dans la direction opposée après une projection. Or un neutrino issu d’une désintégration emporte beaucoup plus d’énergie qu’un photon de lumière visible. Le recul correspondant devient donc très important.

Concrètement, l’atome émetteur serait éjecté presque immédiatement du groupe d’atomes ultrafroids. Les calculs de Hanzhen Lin, Yu-Kun Lu et Wolfgang Ketterle indiquent qu’il partirait trop rapidement pour conserver l’effet collectif nécessaire. Le groupe perdrait alors la « mémoire » de la direction prise par le neutrino précédent.

Mais même en supposant que ce premier problème disparaisse, un second mécanisme bloque encore le laser. Les neutrinos appartiennent à une famille de particules appelée fermions, qui comprend également les électrons. Ces particules obéissent à des règles quantiques différentes de celles des photons, les particules constituant la lumière.

Cette différence change précisément le comportement collectif recherché. Au lieu d'encourager l’émission suivante dans la même direction, la présence d’un neutrino déjà émis rend cette répétition plus aléatoire. L’effet empêche donc l’accumulation progressive d’émissions identiques nécessaire à la formation d’un faisceau comparable à celui d’un laser.

Les résultats ont été publiés le 2 septembre 2026 dans deux articles complémentaires de Physical Review Letters. Les auteurs de la proposition initiale considèrent ces analyses comme une réfutation convaincante, même si une vérification expérimentale reste envisageable. Aucun condensat de Bose-Einstein composé d’atomes radioactifs n’a encore été produit en laboratoire.