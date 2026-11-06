🌌 Une mystérieuse « queue de chat » de 150 milliards de kilomètres

À 63 années-lumière de nous, une étoile est entourée d'une étrange traînée de poussière qui ressemble à une queue de chat.

Cette structure se trouve autour de Beta Pictoris, une jeune étoile observée depuis des décennies par les astronomes. Elle possède des planètes et un vaste disque de poussière. Ce disque contient les restes des matériaux qui ont participé à leur formation. C'est dans cet ensemble que le télescope James-Webb avait repéré une forme inhabituelle en 2024.

Vue d'artiste du système de Bêta Pictoris avec son disque de poussières orangé et une traînée incurvée surnommée « queue de chat ».

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

La traînée semble sortir du disque avant de s'incurver dans l'espace. Elle pourrait mesurer jusqu'à 1 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 milliards de kilomètres. Les chercheurs l'ont surnommée la « queue de chat », simplement à cause de sa silhouette.

Un détail intriguait pourtant les scientifiques : cette structure apparaissait en infrarouge dans les images de James-Webb, mais restait presque invisible en lumière ordinaire. Une équipe de l'université de l'Arizona a donc réexaminé les observations du télescope Hubble, réalisées entre 2012 et 2025.

Les nouvelles analyses révèlent enfin une partie de la queue en lumière visible. Elle paraît plus courte que sur les images infrarouges. Plus les poussières s'éloignent de l'étoile, moins elles réfléchissent sa lumière. En revanche, elles continuent à émettre une chaleur que James-Webb peut détecter.

La comparaison des deux télescopes a permis d'en apprendre davantage sur ces poussières. Elles seraient minuscules, avec des dimensions de l'ordre du micromètre, et étonnamment poreuses. Leur composition serait surtout riche en carbone. Malgré leur petite taille, ces grains absorbent beaucoup de lumière visible, ce qui explique leur apparence sombre.

Mais d'où vient une quantité aussi importante de poussière ? Les astronomes envisagent une collision entre deux grands corps, peut-être comparables à Pluton. Le choc aurait dispersé des débris qui forment aujourd'hui cette longue traînée.

Les chercheurs ont également revu sa position dans l'espace. Au lieu de s'étendre principalement derrière l'étoile, la queue pourrait se déployer presque de côté, dans le plan.

Hubble a aussi révélé une déformation dans le halo de poussière voisin. Elle pourrait provenir de l'influence gravitationnelle d'une planète géante. De nouvelles observations permettront de suivre la forme de la queue et de tester l'hypothèse d'une ancienne collision.