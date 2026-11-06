🌌 Una misteriosa «cola de gato» de 150 mil millones de kilómetros

A 63 años luz de nosotros, una estrella está rodeada por un extraño rastro de polvo que parece una cola de gato.

Esta estructura se encuentra alrededor de Beta Pictoris, una estrella joven observada desde hace décadas por los astrónomos. Posee planetas y un extenso disco de polvo. Este disco contiene los restos de los materiales que participaron en su formación. Fue en este conjunto donde el telescopio James Webb detectó una forma inusual en 2024.

Representación artística del sistema de Beta Pictoris con su disco de polvo anaranjado y un rastro curvado apodado «cola de gato».

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

El rastro parece salir del disco antes de curvarse en el espacio. Podría medir hasta 1.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, unos 150 mil millones de kilómetros. Los investigadores lo apodaron la «cola de gato», simplemente por su silueta.

Sin embargo, un detalle intrigaba a los científicos: esta estructura aparecía en infrarrojo en las imágenes de James Webb, pero permanecía casi invisible en luz ordinaria. Por eso, un equipo de la Universidad de Arizona volvió a examinar las observaciones del telescopio Hubble, realizadas entre 2012 y 2025.

Los nuevos análisis revelan por fin una parte de la cola en luz visible. Parece más corta que en las imágenes infrarrojas. Cuanto más se aleja el polvo de la estrella, menos refleja su luz. En cambio, sigue emitiendo un calor que James Webb puede detectar.

La comparación de los dos telescopios permitió aprender más sobre este polvo. Sus partículas serían diminutas, con dimensiones del orden del micrómetro, y sorprendentemente porosas. Su composición sería principalmente rica en carbono. A pesar de su pequeño tamaño, estos granos absorben mucha luz visible, lo que explica su aspecto oscuro.

Pero ¿de dónde procede una cantidad tan importante de polvo? Los astrónomos contemplan una colisión entre dos cuerpos grandes, quizá comparables a Plutón. El impacto habría dispersado escombros que hoy forman este largo rastro.

Los investigadores también revisaron su posición en el espacio. En lugar de extenderse principalmente detrás de la estrella, la cola podría desplegarse casi de lado, en el plano.

Hubble también reveló una deformación en el halo de polvo cercano. Podría deberse a la influencia gravitatoria de un planeta gigante. Nuevas observaciones permitirán seguir la forma de la cola y poner a prueba la hipótesis de una antigua colisión.