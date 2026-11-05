🛰️ Une photo révèle le mystérieux avion spatial chinois en orbite

Depuis plusieurs années, la Chine envoie et réenvoie un appareil "secret" dans l'espace. Une photographie vient de lever une partie du mystère qui l'entoure.

L'image a été prise en 2024, alors que l'engin tournait autour de la Terre. Elle vient d'être rendue publique dans un rapport américain publié le 26 octobre 2026. Le cliché a été réalisé par un satellite de Maxar, une entreprise désormais appelée Vantor.

Photographie de l'avion spatial chinois en orbite, prise le 28 mai 2024. Un objet est visible à l'arrière, ainsi que des panneaux solaires déployés.

Crédit : Maxar Technologies / Vantor, via Defense Intelligence Agency.

On découvre un petit avion spatial aux ailes triangulaires, proche dans sa silhouette d'une navette. Son fuselage sombre porte une protection contre la chaleur pour le retour dans l'atmosphère. On distingue aussi les portes de sa soute et un module arrière muni de panneaux solaires.

Cet engin est généralement appelé Shenlong, ou « dragon divin ». Contrairement à un satellite habituel, il peut revenir sur Terre après plusieurs mois en orbite. Une fois récupéré, il peut être préparé pour une nouvelle mission. Il est lancé à bord d'une fusée classique.

La Chine a effectué un premier vol de ce type en 2020. Plusieurs missions ont suivi, certaines durant de longs mois. Une quatrième mission est en cours depuis février 2026. Les autorités chinoises communiquent peu sur les expériences réalisées pendant ces séjours dans l'espace.

L'avion spatial américain X-37B sur une piste après son retour sur Terre en mars 2025. Cet appareil réutilisable présente des caractéristiques comparables à celles du programme spatial chinois.

Crédit : U.S. Space Force, domaine public.

Ce manque d'informations laisse les observateurs avec de nombreuses questions. Des données de suivi orbital montrent que l'appareil peut libérer de petits objets dans l'espace, et des manœuvres à proximité de certains de ces objets ont également été observées. Il pourrait s'agir d'essais de rendez-vous ou de récupération de matériel.

L'avion spatial chinois rappelle le X-37B américain, lui aussi réutilisable. Les deux appareils sont capables de transporter des équipements et de revenir sur Terre après leur mission.

La nouvelle photographie apporte surtout des informations sur la forme de l'appareil et ses équipements visibles. Elle ne révèle ni le contenu de sa soute ni la nature précise de ses expériences. Pour les spécialistes du spatial, c'est néanmoins un document rare sur un programme discret.