🌌 Uma misteriosa «cauda de gato» de 150 bilhões de quilômetros

A 63 anos-luz de nós, uma estrela é cercada por uma estranha trilha de poeira que se parece com uma cauda de gato.

Essa estrutura está ao redor de Beta Pictoris, uma estrela jovem observada há décadas pelos astrônomos. Ela possui planetas e um vasto disco de poeira. Esse disco contém os restos dos materiais que participaram de sua formação. Foi nesse conjunto que o telescópio James Webb identificou uma forma incomum em 2024.

Representação artística do sistema de Beta Pictoris, com seu disco de poeira alaranjado e uma trilha curva apelidada de «cauda de gato».

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI).

A trilha parece sair do disco antes de se curvar pelo espaço. Ela pode medir até 1.000 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou cerca de 150 bilhões de quilômetros. Os pesquisadores a apelidaram de «cauda de gato», simplesmente por causa de sua silhueta.

Um detalhe, porém, intrigava os cientistas: essa estrutura aparecia no infravermelho nas imagens do James Webb, mas permanecia quase invisível na luz comum. Por isso, uma equipe da Universidade do Arizona reexaminou as observações do telescópio Hubble, realizadas entre 2012 e 2025.

As novas análises finalmente revelam uma parte da cauda na luz visível. Ela parece mais curta do que nas imagens infravermelhas. Quanto mais as poeiras se afastam da estrela, menos refletem sua luz. Por outro lado, continuam emitindo um calor que o James Webb consegue detectar.

A comparação entre os dois telescópios permitiu descobrir mais sobre essas poeiras. Elas seriam minúsculas, com dimensões da ordem de um micrômetro, e surpreendentemente porosas. Sua composição seria principalmente rica em carbono. Apesar do tamanho reduzido, esses grãos absorvem muita luz visível, o que explica sua aparência escura.

Mas de onde vem uma quantidade tão grande de poeira? Os astrônomos consideram a possibilidade de uma colisão entre dois corpos grandes, talvez comparáveis a Plutão. O impacto teria espalhado detritos que hoje formam essa longa trilha.

Os pesquisadores também reavaliaram sua posição no espaço. Em vez de se estender principalmente atrás da estrela, a cauda poderia se projetar quase de lado, no plano.

O Hubble também revelou uma deformação no halo de poeira vizinho. Ela poderia ser resultado da influência gravitacional de um planeta gigante. Novas observações permitirão acompanhar a forma da cauda e testar a hipótese de uma colisão antiga.