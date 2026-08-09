💭 Nos rêves : un mélange de ce que nous vivons avec notre manière de penser

Nos rêves ne reproduisent pas simplement les événements de la journée. Ils mélangent ce que nous venons de vivre, des souvenirs plus anciens, nos émotions et certaines habitudes personnelles.

Une étude menée sur plusieurs milliers de récits montre que deux personnes peuvent rêver très différemment, même après des expériences proches. Le contenu dépend donc du vécu récent, mais aussi de la manière habituelle de penser, d’imaginer ou de réagir.

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Les chercheurs ont étudié 3 366 récits fournis par 207 adultes entre 2020 et 2024. Les participants décrivaient leurs rêves, mais aussi certaines expériences vécues lorsqu’ils étaient éveillés. Ils ont également rempli des questionnaires sur leur sommeil, leur personnalité et leur fonctionnement mental.

L’équipe a ensuite comparé les textes. Elle a recherché des éléments simples, comme la présence d’émotions, de personnages, de lieux ou d’événements inhabituels. Des outils informatiques ont aidé à classer les récits, puis les chercheurs ont vérifié les tendances avec des analyses statistiques.

Les rêves se distinguaient assez clairement des souvenirs racontés à l’état éveillé. Ils contenaient davantage d’images, de déplacements, de personnages et de situations étranges. En revanche, ils comprenaient moins d’explications logiques ou de raisonnements détaillés.

Les événements récents influençaient bien le contenu. Les périodes de confinement, par exemple, ont modifié certains thèmes rapportés. Pourtant, les rêves ne rejouaient pas fidèlement la réalité. Le cerveau semblait reprendre des éléments familiers, puis les mélanger dans des scènes nouvelles ou incohérentes.

Des différences régulières apparaissaient aussi entre les participants. Les personnes qui laissaient souvent leur esprit vagabonder racontaient des rêves plus changeants et moins structurés. Celles qui accordaient beaucoup d’importance à leurs rêves décrivaient généralement des récits plus riches et plus détaillés.

Ces résultats montrent seulement des liens statistiques. Ils ne permettent pas de deviner à l’avance ce qu’une personne va rêver. Ils ne prouvent pas non plus que la personnalité commande directement le contenu des rêves.

L’étude repose enfin sur des souvenirs racontés après le réveil. Certains détails peuvent donc être oubliés ou modifiés. Les chercheurs souhaitent maintenant comparer ces récits avec des mesures de l’activité cérébrale pendant le sommeil, afin de mieux comprendre comment les scènes se forment.