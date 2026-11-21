Depois de comer um cogumelo, algumas pessoas contam ter visto dezenas, às vezes centenas de personagens minúsculos caminhando ao redor delas.

Esses personagens teriam alguns centímetros de altura. Nos relatos, caminham sobre os móveis, deslocam-se entre os objetos e parecem obedecer às mesmas regras do mundo real. Uma pessoa chegou a descrever pequenos seres mergulhando em sua tigela de sopa. No entanto, ninguém mais os vê: trata-se de alucinações.

O Lanmaoa asiatica é uma espécie de cogumelo comestível popular em Yunnan, que provoca alucinações liliputianas quando é insuficientemente cozido. Os moradores o chamam de Jian shou quing, o que significa «fica azul na mão», em referência às suas rápidas mudanças de cor ao ser tocado.

Crédito: Colin Domanauer/NHMU

Há décadas existem depoimentos desse tipo. Eles foram reunidos principalmente no sudoeste da China e em uma região montanhosa das Filipinas. Os moradores falavam de cogumelos consumidos localmente, mas os cientistas não sabiam se se tratava da mesma espécie.

Uma equipe da Universidade de Utah foi ao local para coletar espécimes. Ao comparar seu DNA, descobriu que os cogumelos associados aos relatos chineses e filipinos pertenciam de fato à mesma espécie: Lanmaoa asiatica. Isso reforça a ideia de que um efeito biológico, e não apenas uma simples tradição cultural, poderia explicar a semelhança dos relatos.

Esse cogumelo é vendido principalmente em alguns mercados de Yunnan, na China. Os relatos de alucinações dizem respeito sobretudo a preparações insuficientemente cozidas. Seu consumo pode causar intoxicação e evidentemente não deve ser feito para buscar essas visões.

Os pesquisadores quiseram entender qual substância poderia provocar um efeito tão particular. Eles procuraram compostos alucinógenos conhecidos, especialmente a psilocibina presente em alguns outros cogumelos. Não encontraram essa substância em suas análises.

O mistério, portanto, continua. O Lanmaoa asiatica poderia conter uma molécula ainda desconhecida, capaz de modificar a maneira como o cérebro constrói as imagens que acreditamos ver. Mas essa substância ainda não foi identificada, e os relatos não foram reproduzidos em experimentos controlados.

Os cientistas agora tentam isolar as moléculas responsáveis. Compreender esse efeito também poderia ajudá-los a estudar alucinações semelhantes observadas em algumas doenças. Por enquanto, esse cogumelo levanta sobretudo uma questão: por que pessoas separadas por milhares de quilômetros contam ver seres pequenos tão parecidos?