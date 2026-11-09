🚁 Este drone bate violentamente em uma parede e continua voando

Uma colisão contra uma parede geralmente basta para desequilibrar e derrubar um drone. Suas quatro hélices são fixadas em uma estrutura rígida, que suporta mal os contatos. Na Escola Politécnica Federal de Zurique, pesquisadores escolheram outra solução: deixar o aparelho se deformar ao encontrar um obstáculo.

Seu protótipo, batizado de FlexiQuad, parece um grande anel equipado com quatro hélices. Ele não tem um corpo central rígido. As baterias e os componentes de controle estão distribuídos em sua estrutura. Durante um impacto, ela se dobra brevemente e absorve parte do choque, antes de recuperar sua forma.

O drone FlexiQuad possui quatro rotores e um corpo deformável.

Imagem: Luca Girardi / ETH Zurich

Ainda assim, esse drone não é flexível em todas as direções. Sua estrutura pode se curvar para os lados, mas permanece suficientemente rígida de cima para baixo. Essa rigidez deve permitir que as hélices levantem e direcionem o aparelho. Os pesquisadores se inspiraram nas asas de aves e insetos, capazes de se dobrar sem perder sua eficiência.

Os testes mostraram que o FlexiQuad podia continuar voando depois de colidir com obstáculos a cerca de 25 km/h. Essa velocidade corresponde à de um ciclista pedalando rapidamente na cidade. E a flexibilidade não o impede de ser veloz: em voo, o protótipo pode atingir 80 km/h.

Essa capacidade poderia mudar a forma de explorar locais congestionados. Em um prédio desabado, por exemplo, um drone às vezes precisa passar perto dos escombros para procurar pessoas. Um galho ou uma parede não detectada pode então encerrar sua missão. Com uma estrutura capaz de absorver os contatos, algumas passagens se tornariam menos arriscadas.

Outra particularidade: o anel também pode servir para agarrar objetos. Os pesquisadores já fizeram o drone transportar e depois depositar um estojo flexível de primeiros socorros. Em outro teste, o drone levantou uma carga mais pesada do que ele próprio.

O FlexiQuad ainda é, no entanto, um protótipo de laboratório. Para atuar sozinho em campo, ele precisará detectar melhor os obstáculos e recuperar uma trajetória estável após cada colisão. As vibrações de sua estrutura podem, principalmente, prejudicar as imagens de sua câmera. A equipe trabalha em comandos capazes de corrigir automaticamente esses movimentos por meio dos sensores embarcados.