💊 Um tratamento simples aumenta a expectativa de vida em 17 %

Camundongos idosos viveram em média quatro meses a mais depois de receber uma substância que bloqueia uma enzima presente em seu organismo.
Tanto nos seres humanos quanto nos animais, o envelhecimento é acompanhado por inúmeras mudanças. Os músculos perdem força, a memória pode se tornar menos eficiente e as células acumulam danos. Pesquisadores quiseram saber se agir sobre uma única enzima poderia retardar vários desses efeitos ao mesmo tempo.
Essa enzima se chama AEP, ou legumaína. Normalmente, ela serve para decompor certas proteínas, especialmente para permitir sua reciclagem nas células. Mas sua atividade pode aumentar com a idade. Trabalhos anteriores a associaram a várias doenças e a mecanismos que enfraquecem os tecidos.
A equipe utilizou uma substância experimental, chamada #11a, capaz de reduzir a atividade dessa enzima. Os pesquisadores a adicionaram à alimentação de camundongos com cerca de 18 meses de idade e acompanharam seu estado de saúde. Outros camundongos da mesma idade receberam uma alimentação comum para permitir uma comparação.
Os resultados são impressionantes: os animais não tratados viveram em média 24 meses, contra 28 meses para aqueles que recebiam a substância. Esses quatro meses adicionais representam um aumento de cerca de 17 % na expectativa média de vida.
Os efeitos não se limitam à longevidade. Os camundongos tratados também apresentaram menos sinais de fragilidade e obtiveram melhores resultados em alguns testes físicos e de memória. Os pesquisadores constataram melhorias no funcionamento metabólico, especialmente na resposta à insulina, além de uma redução de vários marcadores de inflamação.
Como uma única enzima poderia agir sobre tantas funções? Os pesquisadores acreditam que sua atividade excessiva danifica proteínas importantes para a proteção das células. Ao reduzi-la, eles poderiam limitar vários fenômenos relacionados ao envelhecimento. No entanto, esse mecanismo ainda precisa ser confirmado por outros experimentos.
Acima de tudo, esses resultados dizem respeito apenas a camundongos. Não há nenhuma prova de que essa substância seja segura ou eficaz em seres humanos. Antes de considerar um tratamento, será necessário compreender seus efeitos a longo prazo e verificar se reduzir a atividade dessa enzima não perturba suas funções normais. Um ganho de 17 % representaria cerca de 13 anos adicionais de vida.