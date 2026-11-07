💊 Um tratamento simples aumenta a expectativa de vida em 17 %

Camundongos idosos viveram em média quatro meses a mais depois de receber uma substância que bloqueia uma enzima presente em seu organismo.

Tanto nos seres humanos quanto nos animais, o envelhecimento é acompanhado por inúmeras mudanças. Os músculos perdem força, a memória pode se tornar menos eficiente e as células acumulam danos. Pesquisadores quiseram saber se agir sobre uma única enzima poderia retardar vários desses efeitos ao mesmo tempo.

E se uma simples pílula nos fizesse ganhar mais de uma década de vida?

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Essa enzima se chama AEP, ou legumaína. Normalmente, ela serve para decompor certas proteínas, especialmente para permitir sua reciclagem nas células. Mas sua atividade pode aumentar com a idade. Trabalhos anteriores a associaram a várias doenças e a mecanismos que enfraquecem os tecidos.

A equipe utilizou uma substância experimental, chamada #11a, capaz de reduzir a atividade dessa enzima. Os pesquisadores a adicionaram à alimentação de camundongos com cerca de 18 meses de idade e acompanharam seu estado de saúde. Outros camundongos da mesma idade receberam uma alimentação comum para permitir uma comparação.

Os resultados são impressionantes: os animais não tratados viveram em média 24 meses, contra 28 meses para aqueles que recebiam a substância. Esses quatro meses adicionais representam um aumento de cerca de 17 % na expectativa média de vida.

Os efeitos não se limitam à longevidade. Os camundongos tratados também apresentaram menos sinais de fragilidade e obtiveram melhores resultados em alguns testes físicos e de memória. Os pesquisadores constataram melhorias no funcionamento metabólico, especialmente na resposta à insulina, além de uma redução de vários marcadores de inflamação.

Como uma única enzima poderia agir sobre tantas funções? Os pesquisadores acreditam que sua atividade excessiva danifica proteínas importantes para a proteção das células. Ao reduzi-la, eles poderiam limitar vários fenômenos relacionados ao envelhecimento. No entanto, esse mecanismo ainda precisa ser confirmado por outros experimentos.

Acima de tudo, esses resultados dizem respeito apenas a camundongos. Não há nenhuma prova de que essa substância seja segura ou eficaz em seres humanos. Antes de considerar um tratamento, será necessário compreender seus efeitos a longo prazo e verificar se reduzir a atividade dessa enzima não perturba suas funções normais. Um ganho de 17 % representaria cerca de 13 anos adicionais de vida.