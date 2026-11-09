🚁 Este dron choca violentamente contra un muro y sigue volando

Un choque contra un muro suele bastar para desequilibrar y hacer caer un dron. Sus cuatro hélices están fijadas a una estructura rígida, que soporta mal los contactos. En la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, unos investigadores han elegido otra solución: dejar que el aparato se deforme cuando encuentra un obstáculo.

Su prototipo, bautizado como FlexiQuad, se parece a un gran anillo equipado con cuatro hélices. No tiene un cuerpo central rígido. Las baterías y los elementos de control están distribuidos por su estructura. Durante un impacto, esta se pliega brevemente y absorbe parte del golpe antes de recuperar su forma.

El dron FlexiQuad tiene cuatro rotores y un cuerpo deformable.

Imagen: Luca Girardi / ETH Zurich

Sin embargo, este dron no es blando en todas las direcciones. Su estructura puede curvarse hacia los lados, pero sigue siendo suficientemente rígida de arriba abajo. Esta rigidez debe permitir que las hélices eleven y dirijan el aparato. Los investigadores se inspiraron en las alas de aves e insectos, capaces de plegarse sin perder su eficacia.

Las pruebas demostraron que FlexiQuad podía seguir volando después de chocar contra obstáculos a unos 25 km/h. Esta velocidad corresponde a la de un ciclista que circula rápidamente por la ciudad. Y la flexibilidad no le impide ir rápido: en vuelo, el prototipo puede alcanzar los 80 km/h.

Esta capacidad podría cambiar la forma de explorar lugares abarrotados. En un edificio derrumbado, por ejemplo, un dron a veces tiene que pasar cerca de los escombros para buscar personas. Una rama o una pared que no se haya detectado bien puede entonces poner fin a su misión. Con una estructura capaz de soportar los contactos, algunos pasos serían menos arriesgados.

Otra particularidad: el anillo también puede servir para agarrar objetos. Los investigadores ya han conseguido que transporte y deposite un botiquín flexible de primeros auxilios. En otra prueba, el dron levantó una carga más pesada que él.

No obstante, FlexiQuad sigue siendo un prototipo de laboratorio. Para intervenir por sí solo sobre el terreno, tendrá que detectar mejor los obstáculos y recuperar una trayectoria estable después de cada golpe. Las vibraciones de su estructura pueden, en particular, distorsionar las imágenes de su cámara. El equipo trabaja en sistemas de control capaces de corregir automáticamente estos movimientos gracias a los sensores integrados.