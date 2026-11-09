🚁 Ce drone percute violemment un mur et continue de voler

Un choc contre un mur suffit généralement à déséquilibrer et faire chuter un drone. Ses quatre hélices sont fixées sur une structure rigide, qui supporte mal les contacts. À l'École polytechnique fédérale de Zurich, des chercheurs ont choisi une autre solution : laisser l'appareil se déformer lorsqu'il rencontre un obstacle.

Leur prototype, baptisé FlexiQuad, ressemble à un grand anneau équipé de quatre hélices. Il n'a pas de corps central rigide. Les batteries et les éléments de commande sont répartis sur son cadre. Lors d'un impact, celui-ci se plie brièvement et absorbe une partie du choc, avant de retrouver sa forme.

Le drone FlexiQuad possède quatre rotors et un corps déformable.

Image : Luca Girardi / ETH Zurich

Pour autant, ce drone n'est pas mou dans toutes les directions. Son cadre peut se courber sur les côtés, mais reste suffisamment rigide de haut en bas. Cette rigidité doit permettre aux hélices de soulever et de diriger l'appareil. Les chercheurs se sont inspirés des ailes d'oiseaux et d'insectes, capables de se plier sans perdre leur efficacité.

Les essais ont montré que FlexiQuad pouvait continuer à voler après avoir heurté des obstacles à environ 25 km/h. Cette vitesse correspond à celle d'un cycliste roulant rapidement en ville. Et la souplesse ne l'empêche pas d'aller vite : en vol, le prototype peut atteindre 80 km/h.

Cette capacité pourrait changer la manière d'explorer des endroits encombrés. Dans un bâtiment effondré, par exemple, un drone doit parfois passer près des gravats pour chercher des personnes. Une branche ou une paroi mal détectée peut alors mettre fin à sa mission. Avec un cadre qui encaisse les contacts, certains passages deviendraient moins risqués.

Autre particularité : l'anneau peut aussi servir à saisir des objets. Les chercheurs ont déjà fait transporter puis déposer une trousse souple de premiers secours. Lors d'un autre essai, le drone a soulevé une charge plus lourde que lui.

FlexiQuad reste toutefois un prototype de laboratoire. Pour intervenir seul sur le terrain, il devra mieux repérer les obstacles et retrouver une trajectoire stable après chaque choc. Les vibrations de son cadre peuvent notamment brouiller les images de sa caméra. L'équipe travaille sur des commandes capables de corriger automatiquement ces mouvements grâce aux capteurs embarqués.