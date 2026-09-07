🚀 Foguete privado alemão alcança a órbita em seu segundo voo

Um foguete desenvolvido por uma empresa europeia alcançou a órbita em seu segundo voo e liberou várias cargas úteis.

O lançador Spectrum, da Isar Aerospace, decolou em 5 de setembro de 2026 de Andøya, no norte da Noruega. A partida ocorreu às 22h12, no horário de Paris. A missão, batizada de Onward and Upward, deveria verificar o funcionamento completo do foguete em condições reais.

Rastro luminoso deixado pela decolagem do Spectrum de Andøya durante seu segundo voo.

Crédito: Isar Aerospace

O voo tinha uma importância especial para a empresa alemã. O primeiro Spectrum, lançado em 30 de março de 2025 do mesmo local, perdeu o controle após cerca de 30 segundos. Um comando de interrupção cortou a propulsão, e o foguete caiu no mar sem deixar feridos.

Desta vez, as principais etapas ocorreram conforme o previsto. O foguete atravessou a zona de fortes tensões aerodinâmicas, depois seu primeiro estágio foi desligado e separado. O segundo estágio foi então acionado. O Spectrum ultrapassou 100 km de altitude, lançou sua coifa e alcançou a velocidade necessária para permanecer em órbita.

Após um último impulso destinado a ajustar sua trajetória, o lançador realizou a separação de suas cargas úteis. Ele transportava cinco CubeSats, pequenos satélites padronizados, além de um experimento tecnológico. A Isar Aerospace ainda informava estar trabalhando com seus clientes para confirmar o estado de cada satélite após sua implantação.

O voo também marca uma etapa para os lançamentos comerciais realizados a partir da Europa continental. Segundo a Reuters, o Spectrum é o primeiro lançador comercial a alcançar a órbita a partir dessa região. Os foguetes europeus Ariane, por sua vez, partem do Centro Espacial da Guiana, na América do Sul.

Spectrum posicionado em sua plataforma de lançamento sob uma aurora boreal em Andøya.

Crédito: Isar Aerospace

As cargas transportadas haviam sido selecionadas no âmbito de uma competição do DLR, a agência espacial alemã. O programa oferece, entre outras coisas, a instituições de ensino e empresas jovens um acesso menos dispendioso ao espaço. A missão também conta com o apoio do programa Boost! da Agência Espacial Europeia.

A Isar Aerospace já prepara os próximos voos. Segundo a empresa, os foguetes Spectrum numerados de 3 a 7 estão em produção. Uma nova fábrica de 40.000 m² deverá permitir, a longo prazo, fabricar até 40 lançadores por ano. Outro local de lançamento também está previsto na Nova Escócia, no Canadá.