🚀 Une fusée privée allemande atteint l’orbite dès son deuxième vol

Une fusée développée par une entreprise européenne a atteint l’orbite dès son deuxième vol et y a libéré plusieurs charges utiles.

Le lanceur Spectrum d’Isar Aerospace a décollé le 5 septembre 2026 depuis Andøya, dans le nord de la Norvège. Le départ a eu lieu à 22 h 12, heure de Paris. Cette mission, baptisée Onward and Upward, devait vérifier le fonctionnement complet de la fusée dans des conditions réelles.

Traînée lumineuse laissée par le décollage de Spectrum depuis Andøya lors de son deuxième vol.

Crédit : Isar Aerospace

Le vol avait une importance particulière pour l’entreprise allemande. Son premier Spectrum, lancé le 30 mars 2025 depuis le même site, avait perdu le contrôle après environ 30 secondes. Un ordre d’arrêt avait alors coupé la propulsion, puis la fusée était retombée en mer sans faire de blessé.

Cette fois, les étapes principales se sont déroulées comme prévu. La fusée a traversé la zone de fortes contraintes aérodynamiques, puis son premier étage s’est arrêté et séparé. Le second étage s’est ensuite allumé. Spectrum a dépassé 100 km d’altitude, puis a largué sa coiffe avant d’atteindre la vitesse nécessaire pour rester en orbite.

Après une dernière poussée destinée à ajuster sa trajectoire, le lanceur a procédé à la séparation de ses charges utiles. Il transportait cinq CubeSats, de petits satellites standardisés, ainsi qu’une expérience technologique. Isar Aerospace indiquait encore travailler avec ses clients pour confirmer l’état de chaque satellite après leur déploiement.

Le vol marque aussi une étape pour les lancements commerciaux effectués depuis l’Europe continentale. Selon Reuters, Spectrum est le premier lanceur commercial à atteindre l’orbite depuis cette région. Les fusées européennes Ariane partent, elles, du Centre spatial guyanais en Amérique du Sud.

Spectrum dressé sur son pas de tir sous une aurore boréale à Andøya.

Crédit : Isar Aerospace

Les charges embarquées avaient été sélectionnées dans le cadre d’un concours du DLR, l’agence spatiale allemande. Ce programme donne notamment à des établissements d’enseignement et à de jeunes entreprises un accès moins coûteux à l’espace. La mission bénéficie aussi du programme Boost! de l’Agence spatiale européenne.

Isar Aerospace prépare déjà les prochains vols. Les fusées Spectrum numérotées 3 à 7 sont en production, selon l’entreprise. Une nouvelle usine de 40 000 m² doit permettre à terme de fabriquer jusqu’à 40 lanceurs par an. Un autre site de lancement est également prévu en Nouvelle-Écosse, au Canada.