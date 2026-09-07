🚀 Un cohete privado alemán alcanza la órbita en su segundo vuelo

Un cohete desarrollado por una empresa europea alcanzó la órbita en su segundo vuelo y liberó allí varias cargas útiles.

El lanzador Spectrum de Isar Aerospace despegó el 5 de septiembre de 2026 desde Andøya, en el norte de Noruega. El lanzamiento tuvo lugar a las 22:12, hora de París. Esta misión, bautizada Onward and Upward, debía comprobar el funcionamiento completo del cohete en condiciones reales.

Estela luminosa dejada por el despegue de Spectrum desde Andøya durante su segundo vuelo.

Crédito: Isar Aerospace

El vuelo tenía una importancia especial para la empresa alemana. Su primer Spectrum, lanzado el 30 de marzo de 2025 desde el mismo lugar, perdió el control después de unos 30 segundos. Entonces, una orden de apagado interrumpió la propulsión y el cohete cayó al mar sin causar heridos.

Esta vez, las etapas principales se desarrollaron según lo previsto. El cohete atravesó la zona de fuertes tensiones aerodinámicas, después su primera etapa se apagó y se separó. A continuación, se encendió la segunda etapa. Spectrum superó los 100 km de altitud y luego soltó su cofia antes de alcanzar la velocidad necesaria para permanecer en órbita.

Tras un último impulso destinado a ajustar su trayectoria, el lanzador procedió a separar sus cargas útiles. Transportaba cinco CubeSats, pequeños satélites estandarizados, así como un experimento tecnológico. Isar Aerospace aún indicaba que trabajaba con sus clientes para confirmar el estado de cada satélite después de su despliegue.

El vuelo también supone un hito para los lanzamientos comerciales realizados desde la Europa continental. Según Reuters, Spectrum es el primer lanzador comercial que alcanza la órbita desde esta región. Los cohetes europeos Ariane, por su parte, despegan desde el Centro Espacial Guayanés, en América del Sur.

Spectrum erguido en su plataforma de lanzamiento bajo una aurora boreal en Andøya.

Crédito: Isar Aerospace

Las cargas embarcadas habían sido seleccionadas en el marco de un concurso del DLR, la agencia espacial alemana. Este programa ofrece, en particular, a centros educativos y empresas jóvenes un acceso menos costoso al espacio. La misión también se beneficia del programa Boost! de la Agencia Espacial Europea.

Isar Aerospace ya está preparando los próximos vuelos. Los cohetes Spectrum numerados del 3 al 7 están en producción, según la empresa. Una nueva fábrica de 40 000 m² permitirá fabricar a largo plazo hasta 40 lanzadores al año. También está previsto otro lugar de lanzamiento en Nueva Escocia, Canadá.