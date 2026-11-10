🐕 Por que os cães de Chernobyl têm um DNA tão diferente?

Em Chernobyl, dois grupos de cães que vivem a poucos quilômetros um do outro possuem DNAs surpreendentemente diferentes.

Desde o acidente nuclear de 1986, cães abandonados vivem na zona deserta ao redor da usina nuclear ucraniana. Alguns habitam perto das instalações, outros na cidade de Chernobyl, a cerca de 16 km. Estudos já haviam mostrado que essas duas populações eram geneticamente distintas. Uma nova pesquisa tenta entender por quê, sem atribuir automaticamente essa diferença à radioatividade.

Um cão de pelagem marrom e preta sentado em uma área gramada em Chernobyl, em novembro de 2017.

Crédito: Jorge Franganillo, CC BY 2.0.

Para avançar, os pesquisadores analisaram novamente dados genéticos coletados de 106 cães em 2018 e 2019. O DNA deles contém uma infinidade de pequenas variações, herdadas de seus pais. Ao comparar a frequência dessas variações entre os grupos, a equipe procurou entender o que poderia explicar uma separação tão marcante.

Uma primeira explicação seria o surgimento de muitas mutações novas sob o efeito da radiação. No entanto, trabalhos anteriores não haviam encontrado um aumento de mutações capaz de explicar essa diferença. Os pesquisadores então examinaram duas outras possibilidades: o acaso e a seleção natural.

O acaso pode alterar a frequência de determinadas variantes genéticas em uma pequena população isolada. Para verificar isso, a equipe de pesquisa estudou, entre outras coisas, cães que vivem nas ilhas Galápagos. Apesar de seu isolamento geográfico, suas diferenças genéticas não se pareciam com as observadas perto da usina. Portanto, o acaso não parece ser suficiente para explicar o resultado.

Os pesquisadores identificaram mais de cem regiões do DNA que apresentavam indícios de seleção natural. Esse mecanismo pode favorecer, ao longo das gerações, características já presentes em alguns animais. Se elas permitirem que sobrevivam melhor ou se reproduzam mais, seus portadores poderão transmitir essas variantes com mais frequência aos filhotes.

Várias regiões identificadas ficam próximas de genes associados ao reparo do DNA, às defesas contra infecções e ao funcionamento das células. Os pesquisadores identificaram diferenças genéticas, mas ainda não demonstraram seus efeitos concretos sobre a saúde dos animais.

Além disso, a radioatividade não é o único fator presente nessa região. O ambiente também foi contaminado por metais pesados e outras substâncias químicas. Portanto, seria prematuro atribuir as diferenças observadas apenas à radiação. Os indícios genéticos sustentam a hipótese de uma seleção, sem constituírem uma prova direta.

É possível que alguns cães já possuíssem variantes vantajosas nesse ambiente. Ao longo das gerações, seus descendentes poderiam ter se tornado mais numerosos.