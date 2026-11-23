Desde 2012, o rover Curiosity analisa o ar da cratera Gale, perto do equador de Marte. Uma equipe reexaminou medições coletadas até 2025, procurando mudanças muito sutis no dióxido de carbono. Esse gás representa a maior parte da atmosfera marciana, muito mais tênue que a da Terra.
Os pesquisadores se interessaram pelos isótopos, diferentes versões de um mesmo elemento químico. Alguns átomos de oxigênio são ligeiramente mais pesados que outros. A proporção deles no dióxido de carbono pode variar quando esse gás interage com o ambiente. Ao acompanhar essas proporções por mais de uma década, os cientistas descobriram um ritmo ligado às estações do ano.
Na primavera e no verão marcianos, o dióxido de carbono observado fica ligeiramente mais rico em oxigênio pesado. Essa mudança aparece especialmente nas estações em que Marte se aproxima do Sol. Por outro lado, as comparações entre o dia e a noite não revelaram diferenças significativas nas campanhas analisadas.
De onde vem essa variação? Os pesquisadores examinaram várias possibilidades, incluindo a formação e o desaparecimento de gelo seco nos polos. Também consideraram as trocas entre a atmosfera e o solo, assim como a ação da radiação solar sobre o gás. Nenhum desses mecanismos, considerado isoladamente, reproduziu suficientemente as mudanças medidas.
Outra hipótese apresentou resultados mais convincentes nas simulações: trocas de oxigênio entre o dióxido de carbono e a água presente em contato com o solo. Essa água poderia ficar retida na superfície dos grãos de poeira ou formar películas extremamente finas, cujo comportamento se aproxima do de um líquido.
No entanto, o Curiosity não observou diretamente essas películas de água nem mediu a reação proposta. Os pesquisadores construíram um modelo capaz de reproduzir as variações da atmosfera. Outros mecanismos ainda desconhecidos também poderiam contribuir para o fenômeno.
Essa distinção é especialmente importante em um planeta onde é difícil manter água líquida na superfície. A baixa pressão atmosférica e as temperaturas baixas limitam sua estabilidade. Camadas muito finas em contato com materiais poderiam, ainda assim, se comportar de maneira diferente da água exposta ao ar livre.
Outra limitação: as medições vêm de um único lugar, a cratera Gale. Elas não permitem saber se o mesmo fenômeno ocorre em toda parte de Marte. Novas observações, especialmente após tempestades de poeira e em outras regiões, poderiam ajudar a distinguir os efeitos locais das variações em toda a atmosfera.