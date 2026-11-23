Desde 2012, o rover Curiosity analisa o ar da cratera Gale, perto do equador de Marte. Uma equipe reexaminou medições coletadas até 2025, procurando mudanças muito sutis no dióxido de carbono. Esse gás representa a maior parte da atmosfera marciana, muito mais tênue que a da Terra.

Os pesquisadores se interessaram pelos isótopos, diferentes versões de um mesmo elemento químico. Alguns átomos de oxigênio são ligeiramente mais pesados que outros. A proporção deles no dióxido de carbono pode variar quando esse gás interage com o ambiente. Ao acompanhar essas proporções por mais de uma década, os cientistas descobriram um ritmo ligado às estações do ano.

Representação artística de Marte com vastas extensões de água líquida na superfície.

Crédito: NASA/MAVEN/The Lunar and Planetary Institute

Na primavera e no verão marcianos, o dióxido de carbono observado fica ligeiramente mais rico em oxigênio pesado. Essa mudança aparece especialmente nas estações em que Marte se aproxima do Sol. Por outro lado, as comparações entre o dia e a noite não revelaram diferenças significativas nas campanhas analisadas.

De onde vem essa variação? Os pesquisadores examinaram várias possibilidades, incluindo a formação e o desaparecimento de gelo seco nos polos. Também consideraram as trocas entre a atmosfera e o solo, assim como a ação da radiação solar sobre o gás. Nenhum desses mecanismos, considerado isoladamente, reproduziu suficientemente as mudanças medidas.

Outra hipótese apresentou resultados mais convincentes nas simulações: trocas de oxigênio entre o dióxido de carbono e a água presente em contato com o solo. Essa água poderia ficar retida na superfície dos grãos de poeira ou formar películas extremamente finas, cujo comportamento se aproxima do de um líquido.

No entanto, o Curiosity não observou diretamente essas películas de água nem mediu a reação proposta. Os pesquisadores construíram um modelo capaz de reproduzir as variações da atmosfera. Outros mecanismos ainda desconhecidos também poderiam contribuir para o fenômeno.

Essa distinção é especialmente importante em um planeta onde é difícil manter água líquida na superfície. A baixa pressão atmosférica e as temperaturas baixas limitam sua estabilidade. Camadas muito finas em contato com materiais poderiam, ainda assim, se comportar de maneira diferente da água exposta ao ar livre.

Outra limitação: as medições vêm de um único lugar, a cratera Gale. Elas não permitem saber se o mesmo fenômeno ocorre em toda parte de Marte. Novas observações, especialmente após tempestades de poeira e em outras regiões, poderiam ajudar a distinguir os efeitos locais das variações em toda a atmosfera.