🔴 O que a análise deste pedaço de Marte, encontrado no Saara, revela?

Uma pedra rosa encontrada no Saara traz novas evidências da presença de água em Marte há mais de quatro bilhões de anos.

Em 2022, um meteorito de cerca de 800 g foi descoberto no Mali, em uma região desértica. Batizado de Teghaza 001, ele não se parece com as pedras marcianas mais comuns. Sua cor rosada e seus cristais chamaram a atenção dos cientistas. Mas seu verdadeiro interesse está em sua história.

Chamada Teghaza 001, esta rocha rosada é um dos meteoritos marcianos mais antigos já encontrados na Terra.

Crédito: © Darryl Pitt / Museu de Minerais e Gemas do Maine

Os pesquisadores confirmaram primeiro que ela vinha de Marte. Para isso, estudaram a composição de seus minerais e as diferentes formas de oxigênio que eles contêm. Essas características correspondem às de outros meteoritos marcianos, cuja origem foi estabelecida graças a análises realizadas no planeta.

Em seguida, a equipe tentou determinar a idade dessa rocha. Ela contém, entre outros elementos, minúsculos cristais de zircão, capazes de conservar um registro do momento em que se formaram. A análise desses cristais revelou uma idade superior a 4,1 bilhões de anos. Portanto, essa parte da crosta marciana já existia naquela época.

Isso é quase tão antigo quanto o próprio Marte, formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o planeta era muito diferente daquele que observamos hoje. Sua superfície apresentava intensa atividade vulcânica, e a água podia circular em algumas regiões.

Teghaza 001 conta justamente essa história úmida. A rocha se formou quando o magma esfriou, antes de ser modificada pela água. As análises indicam que essa interação ocorreu há cerca de 4,1 bilhões de anos. A água deixou alterações químicas que os pesquisadores ainda conseguem medir hoje.

Outra particularidade: os minerais do meteorito se parecem com os identificados da órbita nas antigas terras altas do sul de Marte. Os cientistas identificaram várias regiões que podem corresponder à sua origem. No entanto, não conseguem determinar o local exato de onde ele veio.

A pedra foi então arrancada de Marte por um impacto, provavelmente causado por um asteroide. O fragmento viajou pelo espaço antes de cair na Terra.

Esses resultados mostram que a água modificou rochas muito antigas. Isso aconteceu muito antes de Marte se tornar o mundo frio e seco que conhecemos. Outras análises ajudarão a esclarecer a duração e as condições dessa circulação de água.