🐍 Um robô-serpente que percorre o intestino

Um robô capaz de rastejar pelo intestino acaba de superar uma etapa promissora.

O intestino delgado é um longo tubo dobrado sobre si mesmo, situado entre o estômago e o intestino grosso. Em adultos, ele mede vários metros. Os médicos podem precisar procurar nele um sangramento, uma inflamação ou uma pequena lesão. No entanto, alcançar suas partes profundas com instrumentos continua sendo difícil.

Close-up do robô flexível BIOSENTER colocado em um tubo transparente, com suas extremidades texturizadas destinadas a melhorar sua aderência.

Crédito: pesquisadores do estudo / MIT.

Para isso, pesquisadores do MIT desenvolveram o BIOSENTER, um robô flexível que avança deformando-se. Ele reproduz alguns movimentos das serpentes, mas não possui rodas nem patas. Seu corpo é formado por um tubo cujas várias pequenas bolsas são infladas com ar. Dependendo das bolsas utilizadas, ele se alonga ou se curva.

O robô também dispõe de duas outras zonas infláveis, na frente e atrás. Elas se apoiam alternadamente na parede do intestino, permitindo que ele avance. Sua superfície contém minúsculas saliências que se expandem durante a inflação. Essas saliências melhoram a aderência em uma parede naturalmente escorregadia, sem exigir uma pressão elevada.

Sobretudo, o robô não serve apenas para se deslocar. Uma passagem permite utilizar uma câmera e pequenos instrumentos. Assim, ele pode observar os tecidos, retirar um fragmento para análise ou depositar líquido em um local preciso. Essa retirada é uma biópsia: ela ajuda os médicos a investigar uma doença.

Os primeiros testes foram realizados em porcos. Durante os experimentos, o robô percorreu cerca de 2 metros do intestino delgado em 11 minutos. Os pesquisadores também testaram a observação por câmera, a coleta de tecidos e a administração local de líquido. Esses resultados demonstram a viabilidade de vários procedimentos.

Antes de qualquer uso médico, será necessário verificar o comportamento do robô em distâncias maiores e estudar os riscos para os tecidos. Também é preciso melhorar sua navegação, que ainda depende de um sistema de controle externo. O objetivo é tornar gradualmente seus movimentos mais autônomos, mantendo a possibilidade de o médico guiá-lo.