🐍 Un robot-serpent qui se promène dans l'intestin

Un robot capable de ramper dans l'intestin vient de franchir une étape prometteuse.

L'intestin grêle est un long tube replié sur lui-même, situé entre l'estomac et le gros intestin. Chez l'adulte, il mesure plusieurs mètres. Les médecins peuvent avoir besoin d'y rechercher un saignement, une inflammation ou une petite lésion. Pourtant, atteindre ses parties profondes avec des instruments reste difficile.

Gros plan sur le robot souple BIOSENTER placé dans un tube transparent, avec ses extrémités texturées destinées à améliorer son adhérence.

Crédit : chercheurs de l'étude / MIT.

Pour y parvenir, des chercheurs du MIT ont conçu BIOSENTER, un robot souple qui avance en se déformant. Il reprend certains mouvements des serpents, mais ne possède ni roues ni pattes. Son corps est constitué d'un tube dont plusieurs petites poches se gonflent à l'air. Selon les poches utilisées, il s'allonge ou se courbe.

Le robot dispose aussi de deux autres zones gonflables, à l'avant et à l'arrière. Elles prennent appui tour à tour sur la paroi de l'intestin, ce qui lui permet de progresser. Leur surface comporte de minuscules reliefs qui se déploient au gonflage. Ces reliefs améliorent l'adhérence sur une paroi naturellement glissante, sans nécessiter une forte pression.

Surtout, le robot ne sert pas seulement à se déplacer. Un passage permet d'utiliser une caméra et de petits instruments. Il peut ainsi observer les tissus, prélever un fragment pour analyse ou déposer du liquide à un endroit précis. Un tel prélèvement est une biopsie : il aide les médecins à rechercher une maladie.

Les premiers essais ont eu lieu chez des porcs. Le robot a parcouru environ 2 mètres d'intestin grêle en 11 minutes lors des expériences. Les chercheurs ont également testé l'observation par caméra, le prélèvement de tissus et l'administration locale de liquide. Ces résultats montrent la faisabilité de plusieurs gestes.

Avant toute utilisation médicale, il faudra vérifier le comportement du robot sur de plus longues distances et étudier les risques pour les tissus. Il est aussi nécessaire d'améliorer sa navigation, encore dépendante d'un système de commande extérieur. L'objectif est de rendre progressivement ses déplacements plus autonomes, tout en conservant la possibilité pour le médecin de le guider.