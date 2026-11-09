🐍 Un robot-serpiente que se desplaza por el intestino

Un robot capaz de avanzar por el intestino acaba de superar una etapa prometedora.

El intestino delgado es un tubo largo y replegado sobre sí mismo, situado entre el estómago y el intestino grueso. En los adultos, mide varios metros. Los médicos pueden necesitar buscar allí una hemorragia, una inflamación o una pequeña lesión. Sin embargo, llegar a sus zonas más profundas con instrumentos sigue siendo difícil.

Primer plano del robot flexible BIOSENTER colocado en un tubo transparente, con sus extremos texturizados diseñados para mejorar su adherencia.

Crédito: investigadores del estudio / MIT.

Para lograrlo, investigadores del MIT diseñaron BIOSENTER, un robot flexible que avanza deformándose. Reproduce algunos movimientos de las serpientes, pero no tiene ruedas ni patas. Su cuerpo está formado por un tubo con varias pequeñas bolsas que se inflan con aire. Según las bolsas que se utilicen, se alarga o se curva.

El robot también dispone de otras dos zonas inflables, en la parte delantera y trasera. Se apoyan alternativamente en la pared del intestino, lo que le permite avanzar. Su superficie tiene diminutos relieves que se despliegan al inflarse. Estos relieves mejoran la adherencia sobre una pared naturalmente resbaladiza, sin necesidad de ejercer una presión elevada.

Sobre todo, el robot no sirve únicamente para desplazarse. Un conducto permite utilizar una cámara y pequeños instrumentos. Así, puede observar los tejidos, extraer una muestra para analizarla o depositar líquido en un punto preciso. Esta extracción es una biopsia: ayuda a los médicos a buscar una enfermedad.

Las primeras pruebas se realizaron en cerdos. Durante los experimentos, el robot recorrió aproximadamente 2 metros de intestino delgado en 11 minutos. Los investigadores también probaron la observación mediante cámara, la extracción de tejidos y la administración local de líquido. Estos resultados demuestran la viabilidad de varias intervenciones.

Antes de cualquier uso médico, será necesario comprobar el comportamiento del robot en distancias más largas y estudiar los riesgos para los tejidos. También es necesario mejorar su navegación, que todavía depende de un sistema de control externo. El objetivo es hacer que sus desplazamientos sean progresivamente más autónomos, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de que el médico lo guíe.