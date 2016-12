Visualiser les gisements pétroliers grâce à l'imagerie sismique 3D

Une imagerie profonde haute résolution en présence de gaz



Images du réservoir paramétrées par la vitesse de propagation verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb.) périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite éloignée...) réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un...)

Modélisation sismique. (a) Partie réelle des données sismiques monochromatiques (fréquence 7Hz) enregistrées par le capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille. On...) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

Vers une description plus réaliste des milieux géologiques

Des outils de modélisation et d'imagerie sismique ont été développés dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire regroupant des géophysiciens, des mathématiciens et des informaticiens de Géoazur à Sophia Antipolis, d'ISTerre et du LJK de Grenoble, dans le cadre duSEISCOPE et de l'(IRIT) et du LIP de Lyon dans le cadre du projet MUMPS pour effectuer un cas d'étude visant à imager en 3D un réservoirnorvégien localisé endu. Les moyens de calcul utilisés ont été mis à disposition par le mésocentre de calcul SIGAMM hébergé par l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ces travaux ont été publiés dans la revueL'sismique des propriétés physiques du sous-sol a des applications majeures dans de multiples domaines tel que le, l'aléa sismique, l', la surveillance des zones de stockage et de manière générale pour l'géophysique de zones géodynamiques à différentes échelles d'exploration.La zone étudiée, d'unede 145km pour une profondeur maximale de 4.5km sous 70m de profondeur d', est un réservoir difficile à caractériser car il présente des zones dedans la couverture sédimentaire pouvant former localement unde gaz entre 1km et 1.5km de profondeur. Le dispositif d'sismique est formé par une série de câbles sous-marins instrumentés avec 2 300 hydrophones ayant enregistré les signaux sismiques générés par 50 000 sources explosives.Les images 3D du réservoir pétrolier représentées sur la Figure 1 révèlent des structures de faiblestelles que des chenaux fluvioglaciaires sableux à 175m de profondeur (Figure 1c) et les scarifications laissées sur le paleo-fond de mer par des icebergs dérivants à 500m de profondeur (Figure 1d). Une large zone de faible vitesse délimite ladu nuage de gaz (Figure 1a,e) en périphérie duquel un réseau de fractures est identifié (Figure 1b,e). L'image d'un réflecteur profond, délimitant la base du crétacé sous le réservoir crayeux (Figure 1a,b, flèches blanches), est particulièrement bien identifiable malgré l'formé par le nuage de gaz sus-jacent qui s'oppose à la pénétration des ondes sismiques.Cette imagerie sous écran est rendue possible car la FWI (Full Waveform Inversion) vise à corriger tous les effets de(lesde trajet mais aussi les amplitudes) pour les traduire en propriétés géophysiques via la modélisationcomplète des champs d'ondes sismiques. L'accord obtenu à l'issue de la FWI entre un champ d'enregistré sur le fond de la mer lors de lad'acquisition et le champ d'onde calculé lors de ces modélisations est illustré sur la Figure 2 pour unede 7Hz.Le développementdes moyens de calcul, des technologies d'acquisition sismique et des méthodes d'analyse numérique ont permis de révéler le potentiel de la méthode FWI pour construire des modèles du sous-sol haute résolution quantitatifs. Néanmoins, l'imagerie présentée ici ne reconstruit qu'une propriétédu sous-sol, en l'occurrence, la vitesse de propagation verticale.L'enjeu actuel de cette méthode est de prendre en compte, dans la modélisation sismique, une physique des ondes aussi réaliste que possible. Un deuxième enjeu est de reconstruire plusieurs classes de paramètres (vitesses de propagation,, anisotropie) intervenant dans la description du milieu géologique.Pour illustrer ce propos, un examen détaillé de la Figure 2 révèlerait que les amplitudes calculées sont surestimées comparativement aux amplitudes observées lorsque le champ d'onde se propage à travers le nuage de gaz, suggérant ainsi l'empreinte significative des phénomènes d'dans des environnements géologiques chargés en gaz. Par conséquent, imager undécrivant les effets d'absorption mais aussi degénérés par l'atténuation sismique figure parmi les travaux en cours des chercheurs.