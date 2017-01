Vers des traitements personnalisés du cancer de la prostate

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant à restaurer...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

génomique (La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d'un organisme, d'un organe, d'un cancer, etc. à l'échelle du génome, et non plus limitée à celle...)

prostate (La prostate est une large glande de l'appareil génital masculin. Sa fonction principale est de sécréter et de stocker le liquide séminal, l'un des constituants du sperme.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)

stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe ?στημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un...)

chirurgie (La chirurgie est une technique médicale consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Un médecin spécialisé dans cette discipline est un chirurgien. Un acte médical...)

radiothérapie (La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative,...)

tumeur (Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d'un tissu, clairement délimitée sans précision de cause.)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est...)

séquençage (En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule (les acides aminés d'une...)

cancer de la prostate (Le cancer de la prostate est un cancer fréquent touchant la prostate et donc exclusivement l'homme.)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Des chercheurs publient dans Nature une étude sur la génomique des tumeurs de la prostate qui fera écoleUn pas de plus vers des traitements personnalisés du cancer de la prostate vient d'être franchi par une équipe canadienne dont font partie sept chercheurs de la Faculté deet du CHU de Québec -Laval. Cette équipe a publié dans la revuece qui est considéré comme l'analysede tumeurs malignes de lala plus exhaustive réalisée à ce. Leurs travaux ont permis de dresser les profils génomiques de différents types de tumeurs et de déceler à unprécoce celles qui sont plus agressives et qui risquent de se propager au reste du corps.Pour des raisons encore mal comprises, les tumeurs de la prostate réagissent de façon trèsaux thérapies telles que laet la. Dans la majorité des cas, les tumeurs sont découvertes au moment où elles sont encore confinées à la prostate et où elles présentent un risque de niveau intermédiaire. "En, ces cancers peuvent être traités avec succès, mais dans 30% des cas, les cellules cancéreuses sont plus agressives et réussissent à se détacher de lapour migrer à l'extérieur de la prostate et causer la récidive duà la suite du traitement, souligne le professeur Yves Fradet, l'un des auteurs de l'étude parue dans. Nous avons voulu déterminer ce qui distinguait ces tumeurs plus agressives des autres tumeurs."Pour ce faire, les chercheurs ont réalisé lede 477 tumeurs provenant de patients atteints d'unlocalisé de risque intermédiaire. Ils ont aussi déterminé quels gènes étaient exprimés préférentiellement et quels gènes étaient bâillonnés. Leurs analyses ont permis de confirmer l'existence d'anomalies moléculaires connues et de découvrir plusieurs nouvelles anomalies génétiques et épigénétiques. "Le suivi des patients sur un minimum de cinq ans a permis d'associer certaines signatures génomiques à un risque plus élevé de récidive et de propagation du cancer, ajoute le professeur Fradet. La prochaine étape consiste à définir les marqueurs génomiques qui influencent le plus le niveau de risque afin de développer un test diagnostique qui permettrait de déterminer le type de tumeurs de chaque. Cette information pourra servir à choisir le traitement le plus adéquat dans chaque cas."La banque de génomes constituée lors de cette étude représente une mine deexceptionnelle qui pourra être exploitée par d'autres chercheurs, souligne Yves Fradet. "La communautépourra y recourir pour faire avancer les connaissances fondamentales sur le cancer de la prostate et déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques. Les chercheurs pourront aussi l'utiliser pour évaluer l'efficacité des différents traitements selon le profil génomique des tumeurs."L'étude publiée dansa été dirigée par Robert Bristow, de l'Université de Toronto, et par Paul Boutros, de l'ontarien desur le cancer. Les chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval qui ont participé aux travaux sont Yves Fradet, Bernard Têtu, Louis Lacombe, Alain Bergeron, Michèle Orain, Hélène Hovington et Valérie Picard.