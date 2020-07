ASTHROS: un télescope porté par un gigantesque ballon

Crédit: NASA / Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab / Michael Lentz

Les travaux de conception ont commencé pour ASTHROS (abréviation de Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at submillimeter-waveelengths). Porté par un ballon de la taille d'un stade de football, le télescope ASTHROS observera les longueurs d'de laqui ne sont pas visibles depuis le sol. Le lancement est prévu pour décembre 2023 depuis l'Cette illustration montre un ballon montant dans la haute. Lorsqu'ils sontgonflés, ces ballons mesurent 150 mètres de large, soit la taille d'unde football, et atteignent unede 40Géré par lede la NASA, ASTHROS observera la lumièrelointaine: la lumière constituée de longueurs d'onde beaucoup plus longues que ce qui est visible par l'œil humain. Pour ce faire, ASTHROS devra atteindre une altitude d'environ 40 kilomètres, soit environ quatre fois plus élevée que celle des avions de ligne commerciaux. Bien que toujours en dessous de la limite de l'espace (environ 100 kilomètres au-dessus de lade la Terre), il sera suffisamment haut pour observer les longueurs d'onde bloquées par l'La mission ASTHROS prévoit que le ballon effectuera deux ou trois bouclesduen 21 à 28, porté par les vents stratosphériques dominants. Une fois la missionterminée, les opérateurs enverront des commandes de fin de vol pour décrocher la nacelle, reliée à un, du ballon. Le parachute ramènera la nacelle au sol afin que lepuisse être récupéré et remis à neuf pour voler de nouveau.